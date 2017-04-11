Возобновить традицию «чистая пятница» предложил Исекешев

«Теперь важным вопросом является очистка территории, благоустройства, готовим город к приезду гостей. В этой связи начинается средний ремонт центральных улиц города, при этом для удобства горожан и гостей столицы будут приняты все меры по недопущения заторов. До начала выставки осталось полтора месяца, поэтому просим горожан отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с ремонтными работами», — подчеркнул аким.

В настоящее время в столице проводится ремонт дорог (в том числе ямочный) на центральных улицах города, близ аэропорта, вокзала, ботанического сада, около ЭКСПО и реконструкция проспекта Туран. В ходе данных работ количество пробок будет максимально уменьшено, обо всех работах водители будут заранее предупреждены.

Также в столице объявлено о традиционном экологическом месячнике, направленном на санитарную уборку территории. В период с 15 апреля по 15 мая в рамках субботников акиматами районов, городскими управлениями и коммунальными предприятиями предусматривается посадка 6750 деревьев, из них 1750 — крупномерных и 5000 — с голым корнем, проведение экологических акций по санитарной очистке русел рек Есиль, Акбулак и Сарыбулак.

По улицам Астаны запустят специализированные машины для санитарной очистки улиц, после чего коммунальными службами будет осуществлена мойка проезжих частей и тротуаров.