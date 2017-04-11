Гройсман прокомментировал возможные перестановки в Кабмине
Глава правительства Владимир Гройсман отметил, что коалиция пока что не поднимала вопрос переформатирования Кабмина, есть много задач, на которых необходимо сконцентрироваться.
Глава правительства Владимир Гройсман отметил, что коалиция пока что не поднимала вопрос переформатирования Кабмина, есть много задач, на которых необходимо сконцентрироваться.
КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина.
«Что касается вопроса о переформатировании правительства, пока что коалицией такой вопрос не поднимался и не обсуждался. Наше правительство продолжает работать, у нас есть много задач, которые мы должны выполнить в этом году», — сказал Гройсман на пресс-конференции во вторник.
Гройсман был назначен на пост премьера 14 апреля 2016 года. Парламент после этого одобрил программу деятельности правительства, которая в течение года делает невозможным его отставку. Таким образом, у действующего кабинета министров до 14 апреля действует «иммунитет». Согласно законодательству, правительство должно отчитаться перед парламентом о выполнении программы своей работы. Дата такого отчета пока не назначена.