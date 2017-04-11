Гройсман прокомментировал возможные перестановки в Кабмине

«Что касается вопроса о переформатировании правительства, пока что коалицией такой вопрос не поднимался и не обсуждался. Наше правительство продолжает работать, у нас есть много задач, которые мы должны выполнить в этом году», — сказал Гройсман на пресс-конференции во вторник.