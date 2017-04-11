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12:20 (мск), источник: РИА Новости

Власти Новосибирска разрешили «Монстрацию» в центре города

НОВОСИБИРСК, 11 апр — РИА Новости. Власти Новосибирска разрешили участникам традиционной абсурдистской первомайской акции «Монстрация» пройти по главной улице города — Красному проспекту, присоединившись к официальному молодежному шествию.

Источник: РИА Новости

«Предлагаю вам провести совместное шествие согласно маршруту: по улице Красный проспект от Дома офицеров Новосибирского гарнизона до Новосибирского государственного академического театра оперы и балета», — говорится в официальном ответе горадминистрации, который получил организатор акции Артем Лоскутов. Копию он разместил в соцсетях.

В ответе начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова пишет, что предложенная Лоскутовым концепция «Монстрации» в виде передвижной выставки-прогулки горожан «оригинальна и может быть интересна для творческой молодежи города». Лоскутов также сообщил, что в среду 12 апреля в мэрии пройдет заседание рабочей группы, на котором планируется обсудить детали проведения шествия. Заявку на проведение мероприятия 1 мая на 5 тысяч человек он подал в мэрию Новосибирска 31 марта.

Монстрация в Новосибирске

В 2016 году организатор «Монстрации» долгое время не мог договориться с городскими властями о маршруте движения колонны. В итоге мероприятие формально присоединилось к молодежной акции горадминистрации «Всешествие»: колонна «монстрантов» прошла в хвосте. Однако после Центральный районный суд Новосибирска оштрафовал Лоскутова на 20 тысяч рублей, признав нарушившим порядок организации мероприятия. В постановлении суда также говорилось, что шествие не являлось культурным мероприятием, а следовательно, не могло присоединиться к культурному мероприятию мэрии.

«Монстрация» — массовая художественная акция в форме шествия с абсурдными и аполитичными лозунгами и транспарантами. Первая «Монстрация» состоялась в 2004 году и собрала около 80 человек. Каждый последующий год количество участников акции увеличивалось. В 2013 году по Красному проспекту прошли около 2 тысяч человек, а в 2014 — более 3 тысяч. В 2015 году акция прошла в виде несанкционированного шествия, а Лоскутов за неподчинение требованию полиции о ее прекращении отсидел в изоляторе 10 суток.

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