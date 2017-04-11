Глава ФСБ признал недостаточной работу по предотвращению терактов

По словам директора ФСБ, для усиления работы по антитеррору России необходимо укреплять сотрудничество с зарубежными партнерами и повышать оперативность обмена информацией. Бортников также добавил, что эффективнее бороться с проникновением боевиков в Россию помогут дополнительные меры пограничного режима на границе.

«Вместе с тем, как показало расследование в петербургском метрополитене, проводимая работа еще не в полной мере отвечает основным вызовам», — цитирует Бортникова агентство РИА Новости.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел днем 3 апреля. В одном из вагонов поезда, который находился на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2», подорвался смертник. Жертвами произошедшего стали 14 человек, включая самого смертника.

Кроме того, неразорвавшееся самодельное взрывное устройство было найдено на «Площади Восстания». По версии следствия, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Мужчина сначала спрятал замаскированную бомбу на «Площади Восстания», а затем подорвался в вагоне.