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12:30 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Глава ФСБ признал недостаточной работу по предотвращению терактов

Директор ФСБ Александр Бортников признал, что работа по предотвращению терактов в России не в полной мере отвечает существующим угрозам. Об этом он заявил на заседании Национального антитеррористического комитета.

Источник: РИА "Новости"

«Вместе с тем, как показало расследование в петербургском метрополитене, проводимая работа еще не в полной мере отвечает основным вызовам», — цитирует Бортникова агентство РИА Новости.

По словам директора ФСБ, для усиления работы по антитеррору России необходимо укреплять сотрудничество с зарубежными партнерами и повышать оперативность обмена информацией. Бортников также добавил, что эффективнее бороться с проникновением боевиков в Россию помогут дополнительные меры пограничного режима на границе.

Фоторепортаж
Взрыв в метро Санкт-Петербурга

Взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел днем 3 апреля. В одном из вагонов поезда, который находился на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2», подорвался смертник. Жертвами произошедшего стали 14 человек, включая самого смертника.

Кроме того, неразорвавшееся самодельное взрывное устройство было найдено на «Площади Восстания». По версии следствия, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Мужчина сначала спрятал замаскированную бомбу на «Площади Восстания», а затем подорвался в вагоне.

Как рассказал Бортников, в рамках расследования теракта были задержаны восемь предполагаемых участников террористических ячеек. Шесть из них находились в Санкт-Петербурге, двое — в Москве. Все задержанные являются выходцами выходцы из Центральной Азии.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
2
Падший Ангел
В переводе на русский - дайте еще денег.
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Оксана Поддубная
Надо сушить сухари. Буду носить моему любимому АБ в КПЗ..((
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