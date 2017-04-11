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12:41 (мск), источник: Informburo.kz

Назарбаев поручил Нацбанку брать пример с Южной Кореи

Брать пример с Южной Кореи для вхождения в тридцатку самых развитых стран мира посоветовал Назарбаев Акишеву.

Источник: Informburo.kz

Нурсултан Назарбаев провёл совещание по итогам деятельности Национального Банка. Он ознакомился с итогами работы главного финансового регулятора страны за 2016 год и заслушал планы на предстоящий период. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

По мнению Президента, Национальный банк успешно работает в условиях мирового экономического кризиса. Он напомнил, что перед Правительством и Нацбанком в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» поставлена задача войти в тридцатку развитых стран мира .

«Для этого необходимо следовать успешным примерам некоторых стран мира, в частности, Южной Кореи. При этом поэтапное снижение инфляции должно произойти на уровне 3−4%», — сказал Назарбаев.

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Он отметил существующие системные риски в финансовом секторе, которые, по его мнению, угрожают стабильности. Президент считает, что темпы развития национальной экономики недостаточны.

«Необходимо принять комплекс мер, направленных на макроэкономическую стабильность, оздоровление банковского сектора и развитие фондового рынка. В реализации поставленных задач ключевая роль отведена Национальному Банку», — подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Глава Нацбанка Данияр Акишев сообщил, что по итогам 2016 года инфляция в стране снизилась с 13,6% до 8,5%. В марте 2017 года этот показатель, по его словам, составил 7,7%.

«К концу 2017 года мы ожидаем инфляцию на уровне 7% с дальнейшим снижением в 2018 году. Темпы инфляции замедляются. Происходят незначительные колебания обменного курса. При этом он полностью реагирует на фундаментальный фактор. Стоит отметить, что интервенции со стороны Национального Банка не производятся с сентября прошлого года», — отчитался он перед Главой государства.

Нурсултану Назарбаеву сообщили о рекордном притоке иностранных инвестиций в сумме 14 млрд долларов и снижении внешнего долга страны. Данияр Акишев остановился на состоянии резервов Нацбанка и Нацфонда, реализации монетарной политики, состоянии валютного рынка, развитии банковского сектора и фондового рынка, деятельности ЕНПФ, цифровизации банковских услуг, а также новых вызовах в этой сфере.

Президент, в свою очередь, отметил необходимость ускорить процесс принятия комплексных мер по оздоровлению банковского сектора Казахстана.

«При необходимости акционеры должны докапитализировать свои банки реальными деньгами. Также они должны быть ориентированы на консолидацию слабых банков», — подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Он особо остановился на реализации программы рефинансирования проблемных ипотечных займов. Президент отметил важность повышения финансовой ответственности граждан. Глава государства одобрил представленный отчёт Данияра Акишева и дал ряд конкретных поручений. Нурсултан Назарбаев поручил Правительству и Национальному банку выработать согласованные действия по решению ранее поставленных задач.

«Проработать чёткий алгоритм действий при различных сценариях изменений курса с учётом прошлого отечественного и международного опыта. В целях увеличения долгосрочного кредитования экономики выработать меры наращивания срочных депозитов. Активизировать работу по развитию фондового рынка и внести предложения по решению проблем валютных и ипотечных заемщиков», — поручил Назарбаев.

В совещании участвовали помощник Президента Казахстана по социально-экономическим вопросам Алихан Смаилов, председатель Национального Банка Данияр Акишев, министр национальной экономики Тимур Сулейменов, министр финансов Бахыт Султанов и заместители председателя Национального Банка.

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