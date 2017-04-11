Боцан: Изменение избирательной системы не дает нам никаких гарантий

Это мнение принадлежит политологу, исполнительному директору ADEPT Игорю Боцану, отмечает Noi.md. Политический аналитик считает, что недостатки этой системы голосования можно легко выявить в рамках Народного собрания Гагаузии. По словам Боцана, в стране, в которой «политическая миграция чувствует себя, как дома», все гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

«Существует проблема свободного мандата, закрепленная Конституцией, в которой говорится, что в ходе своего мандата депутат имеет право голосовать, как он считает нужным. Но другая проблема состоит в том, что мы называем миграцией. И мы видели, что миграция существует в Народном собрании Гагаузии, который был избран на основе одномандатного голосования. И мы видим, что сейчас происходит в парламенте Молдовы, избранного на основе пропорциональной системы, и все это доказывает, что миграция чувствует себя как дома», — отметил Боцан в одном из интервью для «Радио свободная Европа».

Аналитик утверждает, что проблема политической миграции не может быть остановлена так просто, так как не существует закона в этом смысле, а только обещания депутатов, что они исполнят свой мандат. «Я объясню, что имею в виду, когда ссылаюсь на непорядочную политическую миграцию. Например, две трети Партии коммунистов прошла в парламент, я имею в виду депутатов, которые обещали интеграцию в евразийский союз. Покинув фракцию и примкнув к ДП, которая провозглашает себя гарантом европейской интеграции, они предали, на самом деле, фракцию, к которой принадлежали. Ты не можешь войти в парламент, обещав людям Евразийскую интеграцию, затем принять идею европейской интеграции», — уточнил Игорь Боцан.

Политолог также отметил, что в 45 странах Европы, в большинстве из них — 39 применяют пропорциональную систему, являющейся действующей и в Молдове.

«Одномандатная система применяется и в Великобритании, которая в первую очередь является монархией, но там одномандатная система избрания применяется исторически, традиционно. Эта же система применяется и в Беларуси, которая является страной с президентским режимом. И во Франции, с установленной демократией. В конце концов, я согласен, что граждане и поддержка граждан должны быть определяющим фактором в возможном изменении избирательной системы. Только граждане должны быть проинформированы», — заключил Боцан.