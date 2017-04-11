Боцан: Изменение избирательной системы не дает нам никаких гарантий
«Нет никакой уверенности в том, что переход к системе одномандатного голосования обеспечит стабильное правление, представляющее соответствующим образом граждан».
«Нет никакой уверенности в том, что переход к системе одномандатного голосования обеспечит стабильное правление, представляющее соответствующим образом граждан».
Это мнение принадлежит политологу, исполнительному директору ADEPT Игорю Боцану, отмечает Noi.md. Политический аналитик считает, что недостатки этой системы голосования можно легко выявить в рамках Народного собрания Гагаузии. По словам Боцана, в стране, в которой «политическая миграция чувствует себя, как дома», все гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.
«Существует проблема свободного мандата, закрепленная Конституцией, в которой говорится, что в ходе своего мандата депутат имеет право голосовать, как он считает нужным. Но другая проблема состоит в том, что мы называем миграцией. И мы видели, что миграция существует в Народном собрании Гагаузии, который был избран на основе одномандатного голосования. И мы видим, что сейчас происходит в парламенте Молдовы, избранного на основе пропорциональной системы, и все это доказывает, что миграция чувствует себя как дома», — отметил Боцан в одном из интервью для «Радио свободная Европа».
Аналитик утверждает, что проблема политической миграции не может быть остановлена так просто, так как не существует закона в этом смысле, а только обещания депутатов, что они исполнят свой мандат. «Я объясню, что имею в виду, когда ссылаюсь на непорядочную политическую миграцию. Например, две трети Партии коммунистов прошла в парламент, я имею в виду депутатов, которые обещали интеграцию в евразийский союз. Покинув фракцию и примкнув к ДП, которая провозглашает себя гарантом европейской интеграции, они предали, на самом деле, фракцию, к которой принадлежали. Ты не можешь войти в парламент, обещав людям Евразийскую интеграцию, затем принять идею европейской интеграции», — уточнил Игорь Боцан.
Политолог также отметил, что в 45 странах Европы, в большинстве из них — 39 применяют пропорциональную систему, являющейся действующей и в Молдове.
«Одномандатная система применяется и в Великобритании, которая в первую очередь является монархией, но там одномандатная система избрания применяется исторически, традиционно. Эта же система применяется и в Беларуси, которая является страной с президентским режимом. И во Франции, с установленной демократией. В конце концов, я согласен, что граждане и поддержка граждан должны быть определяющим фактором в возможном изменении избирательной системы. Только граждане должны быть проинформированы», — заключил Боцан.