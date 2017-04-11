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13:00 (мск), источник: Baikal-info.ru

За что уволили 30 главврачей из больниц Иркутской области, выяснят депутаты ЗС

Причину увольнения 30 главных врачей медицинских организаций Иркутской области выяснят депутаты Законодательного собрания.

Как 10 апреля 2017 года сообщил председатель ЗС Сергей Брилка на встрече с жителями Шелеховского района, теме здравоохранения посвятят один из парламентских часов на сессии.

Представительница общественной медицинской комиссии при Шелеховской районной больнице рассказала, что за последние 12 лет в больнице сменилось четыре руководителя. В середине марта был уволен главврач больницы Тимур Турлаков. Его место заняла Оксана Вельм, до этого работавшая начальником отдела организации медицинской и лекарственной помощи в администрации Усолье-Сибирское. Население беспокоится, что снова заменят главврача.

«У нас в Иркутской области за два года поменялось больше 30 главных врачей. У меня по Шелеховской больнице есть докладная записка толщиной более 200 листов, где отмечены, в том числе, и минусы в работе прежнего руководителя учреждения. Мы изменим тему одного из парламентских часов в рамках одной из сессий и детально рассмотрим вопрос о ситуации в здравоохранении региона», — отметил спикер.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области, сейчас специалисты ведущих клиник и сотрудники минздрава проводят консультации для коллег из Шелеховской больницы. Недавно по итогам проверки в учреждении были вскрыты серьёзные недостатки в работе по направлениям: психиатрия, онкология, дерматовенерология, фтизиатрия, ВИЧ-инфекция, акушерство и гинекология, хирургия, кардиология, а также с нарушениями проводился внутренний контроль качества медицинской деятельности, были серьезные претензии по работе финансово-экономической и кадровой службы. В течение апреля в Шелехове проведут работу по профилям: лабораторная диагностика, клиническая фармакология, функциональная и лучевая диагностика, онкология, неврология, офтальмология, эндоскопия, акушерство и гинекология.

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