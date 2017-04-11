За что уволили 30 главврачей из больниц Иркутской области, выяснят депутаты ЗС

Как 10 апреля 2017 года сообщил председатель ЗС Сергей Брилка на встрече с жителями Шелеховского района, теме здравоохранения посвятят один из парламентских часов на сессии.

Представительница общественной медицинской комиссии при Шелеховской районной больнице рассказала, что за последние 12 лет в больнице сменилось четыре руководителя. В середине марта был уволен главврач больницы Тимур Турлаков. Его место заняла Оксана Вельм, до этого работавшая начальником отдела организации медицинской и лекарственной помощи в администрации Усолье-Сибирское. Население беспокоится, что снова заменят главврача.

«У нас в Иркутской области за два года поменялось больше 30 главных врачей. У меня по Шелеховской больнице есть докладная записка толщиной более 200 листов, где отмечены, в том числе, и минусы в работе прежнего руководителя учреждения. Мы изменим тему одного из парламентских часов в рамках одной из сессий и детально рассмотрим вопрос о ситуации в здравоохранении региона», — отметил спикер.