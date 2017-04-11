За что уволили 30 главврачей из больниц Иркутской области, выяснят депутаты ЗС
Причину увольнения 30 главных врачей медицинских организаций Иркутской области выяснят депутаты Законодательного собрания.
Причину увольнения 30 главных врачей медицинских организаций Иркутской области выяснят депутаты Законодательного собрания.
Как 10 апреля 2017 года сообщил председатель ЗС Сергей Брилка на встрече с жителями Шелеховского района, теме здравоохранения посвятят один из парламентских часов на сессии.
Представительница общественной медицинской комиссии при Шелеховской районной больнице рассказала, что за последние 12 лет в больнице сменилось четыре руководителя. В середине марта был уволен главврач больницы Тимур Турлаков. Его место заняла Оксана Вельм, до этого работавшая начальником отдела организации медицинской и лекарственной помощи в администрации
«У нас в Иркутской области за два года поменялось больше 30 главных врачей. У меня по Шелеховской больнице есть докладная записка толщиной более 200 листов, где отмечены, в том числе, и минусы в работе прежнего руководителя учреждения. Мы изменим тему одного из парламентских часов в рамках одной из сессий и детально рассмотрим вопрос о ситуации в здравоохранении региона», — отметил спикер.
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