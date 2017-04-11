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13:02 (мск), источник: Интерфакс

Губернатор Куйвашев намерен за пять лет вывести Свердловскую область в «звездную тройку» регионов России

Екатеринбург. 11 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Свердловская область в течение пяти лет должна стать одним из самых успешных и сильных регионов России, считает губернатор региона Евгений Куйвашев.

«Сейчас мы вступаем в очень важный период. За ближайшие пять лет мы должны вывести Свердловскую область в звездную тройку — в число трех российских лидеров, закрепиться в статусе одного из самых успешных и сильных регионов страны», — сказал Е. Куйвашев во время отчет о деятельности правительства в 2016 году перед депутатами Законодательного собрания во вторник.

Он отметил, что в ближайшие пять лет продвижение Свердловской области должны обеспечить технический прогресс, повышение производительности труда, создание условий для притока инвестиций, улучшение делового климата, адресная социальная поддержка граждан.

«Мы отходим от экстенсивного пути развития экономики и переходим на интенсивные принципы роста. Это общемировой и общероссийский тренд, и мы должны ему следовать, если хотим добиться успеха, стать более конкурентоспособными», — подчеркнул Е. Куйвашев.

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