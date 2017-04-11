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13:09 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Захарченко резко отреагировал на заявления Киева о конфискации угля

По мнению главы ДНР Александра Захарченко, конфискация угля из ЛДНР имеет цель экономически задушить самопровозглашенные республики.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ 11 мар — РИА Новости Украина. Заявление президента Украины Петра Порошенко о конфискации угля Донбасса это продолжение блокады региона и попытка оказать экономическое давление на самопровозглашенную Донецкую народную республику, заявил РИА Новости глава ДНР Александр Захарченко.

Во вторник представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны намерен вынести вопрос о конфискации угля, добытого на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

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«Заявления Петра Порошенко о конфискации Донецкого угля — это продолжение той блокады, которую он ввел. Порошенко понимает, что донецкий уголь будет попадать в Украину, но иначе — маркированный по другим легальным каналам. Данное решения преследует цель экономически задушить республику. Это не борьба с коррупцией и не решение каких-то других внутренних проблем Украины. Цель одна: задушить экономически республики», — цитирует Захарченко корреспондент РИА Новости из Донецка.

Сейчас уже четыре ТЭС остановлены в Украине из-за дефицита антрацита.

На экстренном заседании 15 марта СНБО принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока «национализированные» предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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