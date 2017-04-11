Захарченко резко отреагировал на заявления Киева о конфискации угля
По мнению главы ДНР Александра Захарченко, конфискация угля из ЛДНР имеет цель экономически задушить самопровозглашенные республики.
По мнению главы ДНР Александра Захарченко, конфискация угля из ЛДНР имеет цель экономически задушить самопровозглашенные республики.
КИЕВ 11 мар — РИА Новости Украина. Заявление президента Украины Петра Порошенко о конфискации угля Донбасса это продолжение блокады региона и попытка оказать экономическое давление на самопровозглашенную Донецкую народную республику, заявил РИА Новости глава ДНР Александр Захарченко.
Во вторник представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны намерен вынести вопрос о конфискации угля, добытого на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.
«Заявления Петра Порошенко о конфискации Донецкого угля — это продолжение той блокады, которую он ввел. Порошенко понимает, что донецкий уголь будет попадать в Украину, но иначе — маркированный по другим легальным каналам. Данное решения преследует цель экономически задушить республику. Это не борьба с коррупцией и не решение
Сейчас уже четыре ТЭС остановлены в Украине
На экстренном заседании 15 марта СНБО принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока «национализированные» предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.
В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.