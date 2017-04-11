Аким Карагандинской области тайно изучил цены в магазинах

В рамках межрегиональной кооперации в середине мая ожидаются первые «зеленые караваны» с юга с овощами нового урожая.

В акимате Карагандинской области на аппаратном совещании обсудили ситуацию с ценами на продукты. Глава региона Ерлан Кошанов поручил принять меры, чтобы сдержать стоимость социально значимой продуктовой корзины.

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов инкогнито прошелся по магазинам и изучил цены на продукты, а затем высказал чиновникам за «красивые доклады». По его словам, народ видит все, сообщает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

По словам замакима, каждую неделю будет приходить по пять фур с картофелем, капустой, морковью, свеклой. Поставки свежих овощей в основном распределят по социальным павильонам.

Ерлан Кошанов дал задание создать социальные ряды в супермаркетах областного центра и других городов области. Этот вопрос сейчас согласовывается с владельцами торгового бизнеса. Такие отдельные ряды должны появиться до конца апреля.

Кроме того, 23 социальных павильона и коммунальный рынок в Караганде примет на свой баланс СПК «Сарыарка». В дальнейшем количество социальных павильонов будет увеличено в два раза.

Развитие сельхозкооперации даст приток на рынок овощей и мяса местного производства. Для сбыта отечественной продукции предусмотрено создание оптово-распределительного центра в Караганде. Строительство планируют начать в этом году, завершить в 2018 году.

Ерлан Кошанов сообщил, что инкогнито прошелся по магазинам и изучил цены.

«Те цены, которые вы мне здесь показываете — это земля и небо. Не надо самообманом заниматься. Красиво докладываете. Народ все видит. Создана рабочая группа, которая будет постоянно отслеживать реальные цены», — предупредил аким области подчиненных.

По информации властей, в области местные товаропроизводители обеспечивают потребность в муке, хлебе, картофеле, свекле, мясе говядины и птицы, молочных продуктах и куриных яйцах. Не хватает собственного производства макаронных изделий, сливочного масла и творога, из овощей — капусты, моркови и лука.