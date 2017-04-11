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12:58 (мск), источник: Sputniknews.kz

Послы ряда стран вручили верительные грамоты Назарбаеву

В церемонии вручения грамот участвовали дипломатические представители семи стран.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 11 апр — Sputnik. Послы ряда государств вручили верительные грамоты президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, передает корреспондент Sputnik Казахстан из Акорды.

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Верительные грамоты вручил посол Марокко в Казахстане Абделжалил Собри, посол Южно-Африканской Республики Кийтуметци Сийпело Тандека Мэттьюс, посол Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Ахмед Султан Иса Аль-Джабер.

Также в церемонии участвовали посол Саудовской Аравии в РК Захир бен Мутиш Аль-Анези, посол Малайзии Дато Саид Мохамад Бакри Бин Саид Абдул Рахман, посол Грузии Зураб Абашидзе, посол Монголии Лувсан Баттулга.

«Вы начинаете свою деятельность в Казахстане в очень важный для нашего государства период. В январе я в послании народу определил задачу обеспечения третьей модернизации Казахстана. (…) Еще одним важным событием стало подписание мной 10 марта текущего года закона “О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК”. В соответствии с поправками ряд полномочий президента передан другим ветвям власти», — обратился к послам Назарбаев.

Глава государства также напомнил о том, что Казахстан с января текущего года приступил к работе в качестве непостоянного члена Совбеза ООН.

«Надеюсь, что ваша деятельность в Астане будет направлена на дальнейшее укрепление сотрудничества между нашими государствами. От всего сердца поздравляю с официальным началом вашей дипломатической деятельности в Казахстане. Пусть дни, которые вы проведете в нашей стране, будут для вас и ваших семей благоприятными и комфортными», — заключил президент.

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