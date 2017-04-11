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13:15 (мск), источник: Lenta.Ru

В Кремле отказались дать оценку влиянию Иванки Трамп на отца

Москва не вмешивается во внутренние дела других стран и личную жизнь их лидеров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 11 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

Источник: AP 2017

«Кремль очень внимательно относится к тому, чтобы не вмешиваться во внутренние дела других государств, а тем более — в семейные дела лидеров других государств, и всегда признателен за адекватное проявление взаимности в этом вопросе», — сказал он, комментируя информацию СМИ о влиянии дочери и советника президента США Дональда Трампа Иванки на его решение об ударе по Сирии.

Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что отношения между членами семьи американского лидера — «не вопрос Кремля».

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В понедельник, 10 апреля, The Independent со ссылкой на источники сообщало, что Иванка Трамп оказала серьезное влияние на отца при принятии решения о нанесении ракетного удара по сирийскому аэродрому Шайрат. По данным издания, она была потрясена фотографиями жертв газовой атаки в сирийском Хан-Шейхе.

7 апреля ВС США по приказу Трампа нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. Перед этим Вашингтон обвинил их в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек. Сирийские власти отвергают эти обвинения. В Москве нанесение ракетного удара расценили как акт агрессии.

30 марта газета The New York Times писала, что старшая дочь Дональда Трампа, 35-летняя Иванка будет работать в Белом доме, не получая зарплату. Советником американского лидера также работает ее муж Джаред Кушнер.

Комментарии
9
я твой друг
Новая Раиса Максимовна!!!!
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Оксана Поддубная
Уже был один подкаблучник, у которого жена все вопросы решала. Горбачев его фамилия..(
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mymilana
Глупая статья, глупая тема,которой вообще не должна была быть в природе. Для чего-то и почему-то Кремль должен был давать не давать какие-то оценки влияния и т.д и т.п. Глупо ..............
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