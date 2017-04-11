В Кремле отказались дать оценку влиянию Иванки Трамп на отца

«Кремль очень внимательно относится к тому, чтобы не вмешиваться во внутренние дела других государств, а тем более — в семейные дела лидеров других государств, и всегда признателен за адекватное проявление взаимности в этом вопросе», — сказал он, комментируя информацию СМИ о влиянии дочери и советника президента США Дональда Трампа Иванки на его решение об ударе по Сирии.

Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что отношения между членами семьи американского лидера — «не вопрос Кремля».