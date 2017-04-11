Дубровский назначил Олега Голикова советником по развитию ЗАТО
Губернатор обсудил с новым членом своей команды вопросы создания территорий опережающего
Губернатор обсудил с новым членом своей команды вопросы создания территорий опережающего
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский назначил депутата Законодательного Собрания Олега Голикова своим советником по вопросам развития закрытых
Назначение состоялось сегодня, 11 апреля.
Напомним, в настоящее время Голиков является заместителем директора Российского федерального ядерного центра — Всероссийского
Как сообщает
«По его итогам Борис Дубровский предложил Олегу Голикову официально курировать в качестве советника губернатора направление по формированию территорий опережающего развития в ЗАТО», — уточнили в администрации.
Еще одной темой для обсуждения стала ситуация в закрытых городах — Снежинске, Озерске и Трехгорном. Эти города подали заявки на получение статуса ТОСЭР.
«Территории опережающего
На встрече также обсуждалась экономическая ситуация в Верхнем Уфалее, связанная с приостановкой работы градообразующего предприятия — «Уфалейникель». Глава региона подчеркнул необходимость продолжения активной работы по получению Верхним Уфалеем статуса ТОСЭР.