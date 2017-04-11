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13:47 (мск), источник: Интерфакс

Главы МИД G7 не приняли решение о расширении санкций против России

Ограничительные меры предлагалось ввести за поддержку Москвой сирийского президента Башара Асада, которого считают виновным в химической атаке в Идлибе.

Источник: AFP 2017

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU — Министры иностранных дел стран G7 на саммите в Лукке (Италия) не приняли решения о расширении санкций против России, сообщают западные СМИ со ссылкой на главу МИД Франции Жан-Марка Эро.

Фоторепортаж
Химическая атака в сирийской провинции Идлиб

При этом, по его словам, министры, обсуждая сирийскую тему, согласились, что будущее Сирии не должно быть связано с президентом Башаром Асадом.

В «большую семерку» (G7) входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Ранее газета The Times сообщала, что Великобритания намерена добиваться от партеров по G7 введения новых санкций против России за поддержку сирийского режима, который, по ее мнению, применил химическое оружие в провинции Идлиб.

Предложения об ужесточении санкций в отношении России звучали и в Вашингтоне.

Комментарии
6
ММС
Качели поехали в другую сторону.
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Алексей
G7: США и шестёрки
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Игорек
Необходимо увеличить поставки энергоносителей в Евросоюз и снизить цены)))
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