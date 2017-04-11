Россия намерена выделить Беларуси миллиард долларов

Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, передает РИА Новости.

«Встречались наши президенты (России и Беларуси — ИФ), обсуждали финансовое сотрудничество, обсуждали вопросы кредитования. Мы сейчас это прорабатываем. До $1 млрд прорабатывается межгосударственный кредит на поддержку бюджета, платежного баланса», — сказал министр.

Ранее белорусский вице-премьер Владимир Семашко говорил, что президенты договорились о продолжении кредитования по линии Евразийского фонда стабилизации и развития, а также о новом межгоскредите.

«Третий, четвертый транш, каждый по $300 млн — итого это $600 млн в год поступит в Беларусь на очень выгодных условиях, в хорошие сроки, по низким ставкам и так далее. Также было сделано поручение еще дополнительно около $1 млрд кредита тоже на хороших условиях выделить», — сказал Владимир Семашко.

По итогам встречи с Владимиром Путиным 3 апреля Александр Лукашенко заявил, что РФ готова рефинансировать долг Беларуси.

«Я благодарю вас за то, что вы пошли нам навстречу в плане рефинансирования тех задолженностей в этом году перед Российской Федерацией», — сказал А. Лукашенко, обращаясь к российскому коллеге. «Президент (России — ИФ) пообещал, что в течение сегодняшнего — завтрашнего дня он отдаст соответствующие распоряжения по этому вопросу», — добавил он.