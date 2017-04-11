Россия намерена выделить Беларуси миллиард долларов
Россия прорабатывает вопрос межгосударственного кредита Беларуси для поддержки бюджета.
Россия прорабатывает вопрос межгосударственного кредита Беларуси для поддержки бюджета.
Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, передает РИА Новости.
«Встречались наши президенты (России и Беларуси — ИФ), обсуждали финансовое сотрудничество, обсуждали вопросы кредитования. Мы сейчас это прорабатываем. До $1 млрд прорабатывается межгосударственный кредит на поддержку бюджета, платежного баланса», — сказал министр.
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«Третий, четвертый транш, каждый по $300 млн — итого это $600 млн в год поступит в Беларусь на очень выгодных условиях, в хорошие сроки, по низким ставкам и так далее. Также было сделано поручение еще дополнительно около $1 млрд кредита тоже на хороших условиях выделить», — сказал Владимир Семашко.
По итогам встречи с Владимиром Путиным 3 апреля Александр Лукашенко заявил, что РФ готова рефинансировать долг Беларуси.
«Я благодарю вас за то, что вы пошли нам навстречу в плане рефинансирования тех задолженностей в этом году перед Российской Федерацией», — сказал А. Лукашенко, обращаясь к российскому коллеге. «Президент (России — ИФ) пообещал, что в течение сегодняшнего — завтрашнего дня он отдаст соответствующие распоряжения по этому вопросу», — добавил он.
Как пояснял «Интерфаксу»