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17:52 (мск), источник: Ежедневник.by

Россия намерена выделить Беларуси миллиард долларов

Россия прорабатывает вопрос межгосударственного кредита Беларуси для поддержки бюджета.

Источник: Ежедневник.by

Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, передает РИА Новости.

«Встречались наши президенты (России и Беларуси — ИФ), обсуждали финансовое сотрудничество, обсуждали вопросы кредитования. Мы сейчас это прорабатываем. До $1 млрд прорабатывается межгосударственный кредит на поддержку бюджета, платежного баланса», — сказал министр.

Ранее белорусский вице-премьер Владимир Семашко говорил, что президенты договорились о продолжении кредитования по линии Евразийского фонда стабилизации и развития, а также о новом межгоскредите.

«Третий, четвертый транш, каждый по $300 млн — итого это $600 млн в год поступит в Беларусь на очень выгодных условиях, в хорошие сроки, по низким ставкам и так далее. Также было сделано поручение еще дополнительно около $1 млрд кредита тоже на хороших условиях выделить», — сказал Владимир Семашко.

По итогам встречи с Владимиром Путиным 3 апреля Александр Лукашенко заявил, что РФ готова рефинансировать долг Беларуси.

«Я благодарю вас за то, что вы пошли нам навстречу в плане рефинансирования тех задолженностей в этом году перед Российской Федерацией», — сказал А. Лукашенко, обращаясь к российскому коллеге. «Президент (России — ИФ) пообещал, что в течение сегодняшнего — завтрашнего дня он отдаст соответствующие распоряжения по этому вопросу», — добавил он.

Как пояснял «Интерфаксу» вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, рефинансирование, о котором заявил А. Лукашенко, не связано с решением газового вопроса, речь идёт о межгосударственных кредитах и долгах по линии фонда ЕврАзЭс.

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