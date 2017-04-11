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13:51 (мск), источник: Nakanune.ru

Губернатор Свердловской области поддержал транспортную реформу в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе отчета перед депутатами заксобрания заявил, что новая тарифная политика в областной столице — часть работы по реформированию текущей маршрутной сети, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, с 1 февраля стоимость поездки в транспорте Екатеринбурга выросла с 26 до 28 руб., при этом цена социального проездного выросла более чем в два раза. С июля планировалось запустить оптимизацию маршрутной сети с урезанием более 100 маршрутов, но после протестов общественности она была перенесена на 2019 г.

«Мы с администрацией Екатеринбурга провели большую работу по улучшению транспортной составляющей города. В городе огромное количество маршрутов, которые дублируют друг друга. Вы знаете, как формировалась структура, вводится новый район, жители начинают писать, происходят накладки маршрутов друг на друга», — сказал он.

По мнению Куйвашева, в Екатеринбурге отсутствует четкая транспортная логистика, и сегодня требуется новый подход к решению проблем общественного транспорта.

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