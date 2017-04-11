«Фонд потерял не имя, а четыре никчемные буквы — Ж, Е, Н и Я», — глава ГБН обрушился с критикой на Ройзмана

Напомним, ранее один из волонтеров фонда был уличен в причастности к распространению наркотиков. Евгений Ройзман, ранее имевший к фонду отношение, не смог воздержаться от комментария и заявил, что из учредителей вышел в 2013 году, а с 2014 года не имеет к ГБН никакого отношения.

«Жаль, что фонд потерял имя и перестал быть народным движением», — заявил Ройзман.

Реакция Андрея Кабанова не заставила себя долго ждать.

«Женя, в 2013 году ты формально вышел из фонда, по представлению, поскольку совмещение должностей запрещено. В 2014 году то, что осталось от фонда после тебя, можно было закрывать. Но народ, который начинал это движение, собрался в здании фонда и принял решение продолжать работу. Не пришел только ты. И тебя просто выгнали, поскольку ты развалил фонд сконцентрировавшись на самопиаре. Фонд потерял не имя, а четыре никчемные буквы — Ж, Е, Н и Я. Эти четыре буквы остались должны парням, которые на них работали, более 300 тыс руб., но на прощание вяло промямлили: “Всем жму руку”. Эти буквы оставили фонду многомиллионную задолженность за аренду здания, хотя средства на ее погашение были пожертвованы и исчезли без следа. При тебе в центрах гибли люди, постоянно возбуждались уголовные дела на людей из твоего близкого окружения. И даже смена места работы ничего не изменила», — написал Кабанов на своей странице в Facebook.