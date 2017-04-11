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13:55 (мск), источник: Nakanune.ru

«Фонд потерял не имя, а четыре никчемные буквы — Ж, Е, Н и Я», — глава ГБН обрушился с критикой на Ройзмана

Глава фонда «Город без наркотиков», бывший друг мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана Андрей Кабанов выступил с резким заявлением в адрес градоначальника. Поводом послужила реакция самого Ройзмана на задержание одного из волонтеров фонда с наркотиками, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее один из волонтеров фонда был уличен в причастности к распространению наркотиков. Евгений Ройзман, ранее имевший к фонду отношение, не смог воздержаться от комментария и заявил, что из учредителей вышел в 2013 году, а с 2014 года не имеет к ГБН никакого отношения.

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«Жаль, что фонд потерял имя и перестал быть народным движением», — заявил Ройзман.

Реакция Андрея Кабанова не заставила себя долго ждать.

«Женя, в 2013 году ты формально вышел из фонда, по представлению, поскольку совмещение должностей запрещено. В 2014 году то, что осталось от фонда после тебя, можно было закрывать. Но народ, который начинал это движение, собрался в здании фонда и принял решение продолжать работу. Не пришел только ты. И тебя просто выгнали, поскольку ты развалил фонд сконцентрировавшись на самопиаре. Фонд потерял не имя, а четыре никчемные буквы — Ж, Е, Н и Я. Эти четыре буквы остались должны парням, которые на них работали, более 300 тыс руб., но на прощание вяло промямлили: “Всем жму руку”. Эти буквы оставили фонду многомиллионную задолженность за аренду здания, хотя средства на ее погашение были пожертвованы и исчезли без следа. При тебе в центрах гибли люди, постоянно возбуждались уголовные дела на людей из твоего близкого окружения. И даже смена места работы ничего не изменила», — написал Кабанов на своей странице в Facebook.

«Ты циник, способный врунишка и хитрый мошенник. Люди не идиоты, все всё понимают. А фонд работает. Кому интересно, тот это видит», — добавил Кабанов.

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