Король Саудовской Аравии отправил Назарбаеву ценный подарок
Король Саудовской Аравии Салман Аль Сауд отправил Нурсултану Назарбаеву покрывало священной Каабы. Об этом сообщил посол Саудовской Аравии в РК Захир бен Мутиш
Король Саудовской Аравии Салман Аль Сауд отправил Нурсултану Назарбаеву покрывало священной Каабы. Об этом сообщил посол Саудовской Аравии в РК Захир бен Мутиш
«Для меня высокая честь — встреча с Президентом Казахстана. Я очень рад, что вручил верительную грамоту. Также господин Президент с радостью принял покрывало священной Каабы, которое ему отправил король Саудовской Аравии», — прокомментировал Захир бен Мутиш
Традиционное покрывало Каабы из черного шелка с узором золотыми нитями, закрывающее стены Каабы, называется кисва. Длина полотна составляет 41 метр. В верхней части полотна, в ширину 95 см и в длину 47 метров. Кисва сшивается из восьми кусков шелковой с хлопком материи, верхняя части кисвы украшена золотым шитьем, воспроизводящим аят Корана. Сегодня в Акорде послы семи стран вручили верительные грамоты Президенту Казахстана. Грамоты вручили посол Марокко в Казахстане Абделжалил Собри, посол
«Надеюсь, что ваша деятельность в Астане будет направлена на дальнейшее укрепление сотрудничества между нашими государства. Пусть дни, которые вы проведете в нашей стране, будут для вас и ваших семей благоприятными и комфортными», — сказал Нурсултан Назарбаев.