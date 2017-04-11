Король Саудовской Аравии отправил Назарбаеву ценный подарок

«Для меня высокая честь — встреча с Президентом Казахстана. Я очень рад, что вручил верительную грамоту. Также господин Президент с радостью принял покрывало священной Каабы, которое ему отправил король Саудовской Аравии», — прокомментировал Захир бен Мутиш Аль-Анези встречу в Акорде.

Традиционное покрывало Каабы из черного шелка с узором золотыми нитями, закрывающее стены Каабы, называется кисва. Длина полотна составляет 41 метр. В верхней части полотна, в ширину 95 см и в длину 47 метров. Кисва сшивается из восьми кусков шелковой с хлопком материи, верхняя части кисвы украшена золотым шитьем, воспроизводящим аят Корана. Сегодня в Акорде послы семи стран вручили верительные грамоты Президенту Казахстана. Грамоты вручили посол Марокко в Казахстане Абделжалил Собри, посол Южно-Африканской Республики Кийтуметци Сийпело Тандека Мэттьюс, посол Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Ахмед Султан Иса Аль-Джабер. Также грамоты вручили посол Саудовской Аравии в РК Захир бен Мутиш Аль-Анези, посол Малайзии Дато Саид Мохамад Бакри Бин Саид Абдул Рахман, посол Грузии Зураб Абашидзе, посол Монголии Лувсан Баттулга. На торжественном приеме Нурсултан Назарбаев поздравил делегатов с началом дипломатической деятельности в Казахстане.

«Надеюсь, что ваша деятельность в Астане будет направлена на дальнейшее укрепление сотрудничества между нашими государства. Пусть дни, которые вы проведете в нашей стране, будут для вас и ваших семей благоприятными и комфортными», — сказал Нурсултан Назарбаев.