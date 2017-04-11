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14:35 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

В Приморье уволили сразу четырёх главврачей

Четыре главных врача лечебных учреждений Приморья покинули свои посты из-за неудовлетворительных результатов работы. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Источник: ИТАР-ТАСС

Руководство сменилось в Артёмовской городской больнице № 1, Пожарской центральной районной больнице, Владивостокской детской поликлинике № 4 и Спасской детской поликлинике. В этих учреждениях не хватает врачей, а также поступают многочисленные жалобы от пациентов, отметили в департаменте здравоохранения.

«На данных территориях очевиден управленческий сбой, я не вижу конструктивного подхода у этих главврачей. Возможно, если их заменить, ситуация в здравоохранении района изменится в лучшую сторону», — прокомментировал отставки курирующий здравоохранение вице-губернатор Павел Серебряков.

Сейчас в больницах назначены временно исполняющие обязанности главврача. В ближайшее время власти Приморья объявит конкурс на вакантные должности. Победителей определят по итогам собеседования. Претенденты предстоит ответить на пять вопросов, каждый из которых оценивается членами комиссии по 10-балльной системе. Собеседование считается пройденным, если количество баллов составляет не менее 35.

Также остаются вакантными должности руководителей Хорольской центральной районной больницы и Пластунской районной больницы. Конкурс на замещение данных должностей пройдёт в конце апреля.

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