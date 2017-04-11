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14:23 (мск), источник: NewsKo

Дольщики Первого Пермского микрорайона создадут ЖСК

Глава Прикамья Максим Решетников провёл встречу с участниками долевого строительства Первого Пермского микрорайона.

«Вопрос по Первому Пермскому микрорайону — один из самых острых в Прикамье. Безусловно, потребуется время, чтобы решить проблему полностью. Ситуация требует консолидированной позиции и совместных действий дольщиков и власти. Мы выработаем единую схему для решения проблем обманутых дольщиков, потому что их в крае, к сожалению, немало», — подчеркнул глава региона.

В ходе встречи дольщики Первого Пермского микрорайона задали интересующие вопросы о процедуре банкротства застройщика и создания ЖСК, правового консалтинга и достройки домов.

Заместитель руководителя администрации губернатора Яна Дорофеева пояснила, что в начале мая краевой Арбитражный суд рассмотрит заявление о признании застройщика банкротом. Требуется вход в процедуру банкротства: застройщик задолжал кредиторам более 2 млрд рублей. При банкротстве застройщика добиться завершения строительства домов можно, если участники строительства примут решение о создании ЖСК, в который будут переданы и земельный участок, и недостроенные дома. Если граждане проголосуют против создания ЖСК, земельный участок и находящиеся на нём дома будут проданы с торгов. Исходя из вырученных средств, будут произведены выплаты участникам строительства. По предварительным оценкам, сумма выплат составит не более 20% от размера требований участников строительства.

Максим Решетников подчеркнул, что сейчас основная задача — определиться с формированием ЖСК. Краевые власти, в свою очередь, готовы помогать гражданам в этом процессе: им будет оказана организационная поддержка, необходимое юридическое сопровождение.

Следующий шаг — анализ социально состава дольщиков, и разработка для них критериев поддержки. Глава региона поручил министру строительства Михаилу Сюткину до августа 2017 года завершить экспертизу домов и к следующей встрече с дольщиками, которая состоится в июне, подготовить предложения по региональным мерам социальной поддержки.

В мероприятии также приняли участие члены рабочей группы, курирующей эту тему, представители администрации губернатора, краевого правительства, Министерства строительства Пермского края.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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