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14:23 (мск), источник: NewsKo

Отпуск по обмену

Главы Перми и Сочи договорились о взаимодействии в сфере туризма.

Источник: NewsKo

В администрации Перми 4 апреля глава Сочи Анатолий Пахомов и глава Перми Дмитрий Самойлов подписали соглашение о сотрудничестве между вверенными им муниципалитетами. По мнению главы Сочи, посещение Перми для сочинских жителей может оказаться не менее полезным и познавательным, чем для пермяков отдых в Сочи.

Презентация туристического потенциала города Сочи проходила в конференц-зале «Лондон» отеля Hilton Garden Inn. Здесь представители администрации и городского собрания Сочи, руководители предприятий санаторно-курортного и туристического комплекса города Сочи рассказали о безграничных туристических и оздоровительных ресурсах своего города.

Делегация Сочи посетила Пермь с целью установления контактов между муниципалитетами и активизации обмена опытом в туристической сфере. Одной из целей визита было также информирование жителей Перми о возможностях города-курорта. Подобные встречи делегация Сочи уже провела в нескольких региональных центрах РФ. В 2016 году сочинцы посетили Новосибирск и Нижний Новгород, в 2017 году — Уфу и Челябинск.

На церемонии подписания соглашения между Сочи и Пермью присутствовали депутаты Пермской городской думы, представители администрации города Перми. Как было отмечено на конференции, город Сочи серьёзно изменился в последние годы. В частности, благодаря тому, что президент РФ определил этот город столицей зимней Олимпиады 2014 года.

Анатолий Пахомов пригласил пермяков в Сочи: «Наш город строила вся страна. И в канун Олимпийских игр 2014 года, и в начале 1930-х годов. Изначально город строился как курорт для оздоровления трудящихся, добывавших богатства нашей страны. Наш йодосодержащий морской воздух очень полезен, и считается, что 14 дней хватает для того, чтобы почистить верхние дыхательные пути и оздоровиться. Посещая уже 29-й город России, я могу сказать, что в этих городах видна мощь нашего государства. Здесь работают люди, которые создают богатства нашей страны. И мы очень горды принимать их на оздоровление».

По словам Анатолия Пахомова, ежегодно в Сочи проходит более 200 событийных мероприятий — от небольших фестивалей до событий мировой значимости, таких как Кубок конфедераций ФИФА, Всемирный фестиваль молодёжи и др. Уникальный курорт работает круглый год. «Приехав к нам, вы наверняка найдёте для себя увлечение: работают скай-парк, скейт-парк. Уверен, что у нас получится плодотворное сотрудничество», — говорит Анатолий Пахомов. По его словам, он не сомневается в том, что жители Сочи тоже с удовольствием приедут в Пермь на экскурсию в рамках обмена туристами.

Дмитрий Самойлов поддержал Анатолия Пахомова и заявил, что пермякам, безусловно, будет полезен субтропический климат города-курорта: «Сочи — это и минеральные воды, и бальнеокомплексы, это и горный воздух, и море. Это место, где все факторы полезны для здоровья, особенно для человека, живущего в суровом уральском климате. Не случайно на презентации Сочи были представители пермских работодателей и представители крайсовпрофа. Уверен, что наличие связи с этим городом позволит нам в несколько раз увеличить количество отдыхающих в Сочи пермяков. Если 20 тыс. руб. может стоить двухнедельный отдых, думаю, что работодатели и городская администрация оценят это предложение и подумают о том, чтобы приобрести путёвки в качестве поощрения для своих работников и для муниципальных служащих».

Анатолий Пахомов отметил, что Сочи предлагает отдыхающим самые разные ценовые условия, при этом в последнее время город стал гораздо более открытым и «вместительным». Одновременно Сочи может принять 200 тыс. гостей. «В межсезонье давайте обмениваться социальными группами, например, такими как пенсионеры, ветераны. Почему бы не создать обменную группу, когда мы в санаториях примем на 10 дней ветеранов Перми, а активисты, общественники города Сочи поедут посмотреть Пермь, чтобы почувствовать её суровый климат и порадоваться мощи нашей страны, — заявил Анатолий Пахомов. — Отдых — это не обязательно субтропики. Наверное, жителям Сочи будет очень полезно посетить Пермь».

Дмитрий Самойлов, в свою очередь, отметил, что город Пермь уделяет межмуниципальному сотрудничеству очень большое внимание: «Буквально на днях у нас работала делегация Челябинска. Они знакомились с нашим опытом в сфере ЖКХ и организации транспорта. Смотрели, как мы проводим открытые приёмы. Ижевские и екатеринбургские коллеги у нас появляются достаточно часто. Взаимодействие с промышленными городами в хозяйстве полезно. Но когда возникает такой партнёр, как город-курорт Сочи, это очень хорошо».

Дмитрий Самойлов также предложил мэру Сочи поделиться опытом создания событийного ряда для городской среды. «В прошлом году мы вернули горожанам набережную. В создании событийного ряда нам есть чему у вас поучиться, ведь в Сочи он, безусловно, более насыщенный», — говорит Дмитрий Самойлов.

По словам мэра Сочи, ученики первых классов школы № 1 его города уже написали письма первоклассникам школы № 1 города Перми с приглашением посетить город-курорт. В письмах дети написали, какой замечательный это город, где занимались чемпионы России. «Это прекрасно, что дети скажут: «У меня есть друг в Перми, а у меня есть друг в Сочи», — говорит Анатолий Пахомов.

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