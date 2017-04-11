Виктор Кошелев покинет ГУ МВД России по Пермскому краю
Начальник Главного управления МВД России по Пермскому краю продолжит службу в Москве. В Прикамье его заменит коллега из Екатеринбурга. Об этом сообщает источник «Новостей Перми».
Начальник Главного управления МВД России по Пермскому краю продолжит службу в Москве. В Прикамье его заменит коллега из Екатеринбурга. Об этом сообщает источник «Новостей Перми».
В ближайшие дни будет объявлено о переходе Виктора Кошелева с поста начальника прикамской полиции на должность в Москве. Соответствующий указ Президента РФ Владимира Путина уже подписан, сообщил «Новостям Перми» осведомленный источник, а вместо Кошелева ГУ МВД России по Пермскому краю, вероятнее всего, возглавит начальник УМВД города Екатеринбурга полковник полиции Игорь Трифонов.
Виктор Кошелев руководит краевой полицией с 8 мая 2014 года.