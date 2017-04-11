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14:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Артем Беседин продолжит руководить РСТ

И. о. руководителя Региональной службы по тарифам Пермского края (РСТ) Артем Беседин вчера вышел из отпуска и приступил к работе, сообщили «Ъ» в пресс-службе администрации края. Господин Беседин находился в отпуске с 27 марта по 10 апреля.

Ранее источники «Ъ» сообщали, что он может покинуть РСТ после возвращения из отпуска. Возможную отставку главы РСТ собеседники связывали с внеплановой проверкой ФАС России, которая выявила многочисленные факты необоснованного завышения тарифов на тепло и электроэнергию в крае.

Напомним, 8—10 февраля комиссия ФАС России проводила внеплановую проверку деятельности РСТ Пермского края. Основанием для проведения проверки послужили многочисленные жалобы жителей Перми на рост тарифов на коммунальные услуги, а также обращение ассоциации «Пермский стандарт». Согласно выводам комиссии, которые были озвучены 24 марта руководителем управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрием Махониным, в ходе проверки были выявлены многочисленные факты необоснованного включения в тарифы неподтвержденных расходов снабжающих организаций, что привело к фактическому завышению платы за тепло и электроэнергию. По словам чиновника, еще одним результатом проверки стало то, что комиссия ФАС выявила факты аффилированности некоторых организаций высокопоставленным должностным лицам в правительстве Пермского края. Материалы проверки комиссии планируется передать в правоохранительные органы. Имена чиновников не называются. Позднее РСТ на своем сайте сообщила, что заявления представителей антимонопольной службы являются «преждевременными и не способствуют выстраиванию конструктивного диалога между ФАС России и РСТ Пермского края».

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