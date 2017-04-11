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14:34 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов: власти готовы обсуждать продажу кинотеатра «Симферополь» частникам

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости (Крым). Республиканские и городские власти не исключают возможности продажи здания Дома кино (кинотеатр «Симферополь») в крымской столице в частные руки. Об этом журналистам заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, это обусловлено необходимостью вложения большого объема средств в модернизацию объекта.

«Пока что ни один государственный орган не может обосновать окупаемость этого объекта. Простая ситуация: экономические показатели, которые демонстрирует само предприятие, не соответствуют уровню экономической обоснованности этих цифр. Тем не менее в кинотеатр нужно вкладывать большие деньги на модернизацию. Если этих денег не вложить, ничего там не будет. Город сейчас ищет различные варианты. Они ищут инвесторов, арендаторов и готовы обсуждать вопрос его продажи в частные руки», — пояснил Аксенов.

При этом он заверил, что архитектурный стиль и целевое назначение здания Дома кино должны быть сохранены.

Дом кино (кинотеатр «Симферополь») построен в 1956 году. Здание является памятником архитектуры местного значения. В 2014 году Симферопольский городской совет по решению Арбитражного суда РК разорвал договор аренды имущества Дома кино с ООО «Симферополькино». Причиной разрыва договора явилось невыполнение арендатором условий соглашения об аренде имущественного комплекса.

Вернуть объект в собственность города удалось только после исполнительных действий судебных приставов в августе 2016 года.

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