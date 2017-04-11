Самарский минстрой пообещал завершить благоустройство города к ЧМ-2018 в конце года

Подготовка к проведению этапа чемпионата мира по футболу в Самаре в 2018 году идет в штатном режиме. Строительство объектов инфраструктуры и благоустройство будут в общем и целом завершены в конце 2017 года. Этот вопрос обсуждался во вторник, 11 апреля, на заседании комитета по строительству Самарской губдумы.

Основные металлоконструкции стадиона будут смонтированы в мае-июне этого года. После того, как с поля уйдет строительная техника, начнутся работы по засеиванию газона, который должен вырасти за несколько месяцев и быть полностью готовым к играм лета 2018 года.

Единственные объекты, по срокам строительства которых до сих пор возникают вопросы, это парковочная зона вокруг стадиона и тренировочная площадка ФИФА в Красноярском районе. Южная, северная и восточная парковки начнут строиться сразу вместе с инженерным обустройством вокруг арены. А вот подрядчик для тренировочного поля до сих пор не найден. Планируется, что объект будет сдан лишь в мае 2018 года.

Министр строительства Александр Баландин заверил парламентариев, что все работы, относящиеся к ведению региона, будут завершены в срок. Кроме того, чиновник рассеял слухи о натянутых отношениях между областными властями и застройщиком стадиона «ПСО «Казань».

— Наша главная задача сейчас это координация всех подрядчиков и застройщика. Поликарбонатная крыша стадиона из проекта заменена на аналогичную прозрачную конструкцию, чтобы ускорить сроки. Официально говорю, что по моему звонку на стадион пускают самарских специалистов, которые могут зайти в любое помещение объекта и проверить, как идут работы, — сказал Баландин.

В минстрое отметили, что часть работ, в том числе и по озеленению, будут перенесены на весну 2018 года. Впрочем, большая часть капитальных работ к этому моменту уже будет завершена.