Гребенщиков может отказаться от участия в выборах мэра Омска

Напомним, что сегодня зампреду регионального кабмина стало плохо прямо на рабочем месте. Ему срочно вызвали скорую, и Станислава Гребенщикова увезли в больницу.

Как стало известно порталу Om1.ru от источника, близкого к кандидату № 1 на пост мэра Омска, вице-губернатор Омской области Станислав Гребенщиков может экстренно отозвать свое заявление из комиссии по выборам градоначальника. Официальной причиной может стать плохое состояние здоровья.

Правда, в облправительстве пока не говорят, из-за чего так ухудшилось здоровье 60-летнего политика: по одним данным у него подскочило давление, по другим — прихватило сердце.

Тем не менее причины серьезные. Как отмечают источники, Станислав Гребенщиков может выпасть из предвыборной гонки по состоянию здоровья. Кроме того, если он не сможет прийти на собеседование 14 апреля, где необходимо личное присутствие кандидата, то будут нарушены прописанные в регламенте процедуры и комиссия по выборам мэра вынуждена будет исключить его из списка зарегистрированных кандидатов.

Отметим, что это не единственный случай в политике, когда кандидат на высокий пост вынужден либо досрочно сойти с дистанции по состоянию здоровья, либо информация о его недомоганиях подорвала уровень доверия населения и негативно отразилась на итогах выборов. В частности, кандидат в президенты США Хиллари Клинтон почувствовала себя плохо во время траурных мероприятий в память о терактах 11 сентября 2016 года.

В результате она выбыла из предвыборной гонки, сославшись на пневмонию. Президентом Америки стал Дональд Трамп, который до выборов на здоровье не жаловался.