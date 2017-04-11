Испанские делегаты: визит в Крым — упражнение в свободе

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе заявил один из делегатов, федеральный координатор национальной партии Андалузии Сальвадор Гарсия Урбано.

«Мы против любых санкций в отношении Крыма. Никакому народу нельзя инкриминировать его решение быть свободным. Я считаю, что приехать в Крым — это упражнение в свободе. Украина может как угодно следить за нашим визитом. Мы не представляем испанское государство, мы представляем ассамблею национальной Андалузии, зарегистрированную в Испании. Единственное, что они могут найти: мы, как представители общественности приехали узнать, что у вас (в Крыму — ред.) происходит. Мы свободные люди, путешествуем где хотим и никто не может отнять у нас нашу свободу путешествовать и думать, как мы хотим», — отметил он. Также Урбано подчеркнул, что не видит для себя никакой проблемы в том, что в связи с посещением Крыма Украина может открыть против него уголовное дело.

Политик выразил надежду на то, что экономические и культурные связи между Андалузией и Крымом год от года будут укрепляться.

Комментируя вероятные санкции против себя в ответ на посещение Крыма другой член делегации, президент Национальной ассамблеи Андалузии Педро Алтамирано назвал это «украинской проблемой».

«Мы приехали по приглашению в Крым, чтобы узнать, что здесь происходит. Если нас пригласят на Украину — мы тоже можем приехать», — отметил он.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца заявила, что Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о визите испанских политиков и бизнесменов в Крым.

Украина уже завела ряд уголовных дел в отношении французских и немецких депутатов, которые посещали полуостров. По украинскому законодательству, им грозит до восьми лет лишения свободы.