Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои»
В РФ рассказали о плюсах ядерной войны между Россией и США
Как сделать тесную квартиру комфортной: еще 8 идей
История Тимура и Амура получила неожиданное продолжение
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Путин «планирует начать войну» - СМИ
Россия подготовлена к борьбе с США в Сирии - СМИ
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
10Уйгурская проблема Китая
14:34 (мск), источник: РИА Крым

Испанские делегаты: визит в Крым — упражнение в свободе

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости (Крым). Члены делегации из Испании, пребывающие с визитом в Крыму, не боятся санкций и уголовного преследования со стороны Украины в ответ на их посещение Крыма.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе заявил один из делегатов, федеральный координатор национальной партии Андалузии Сальвадор Гарсия Урбано.

«Мы против любых санкций в отношении Крыма. Никакому народу нельзя инкриминировать его решение быть свободным. Я считаю, что приехать в Крым — это упражнение в свободе. Украина может как угодно следить за нашим визитом. Мы не представляем испанское государство, мы представляем ассамблею национальной Андалузии, зарегистрированную в Испании. Единственное, что они могут найти: мы, как представители общественности приехали узнать, что у вас (в Крыму — ред.) происходит. Мы свободные люди, путешествуем где хотим и никто не может отнять у нас нашу свободу путешествовать и думать, как мы хотим», — отметил он. Также Урбано подчеркнул, что не видит для себя никакой проблемы в том, что в связи с посещением Крыма Украина может открыть против него уголовное дело.

Политик выразил надежду на то, что экономические и культурные связи между Андалузией и Крымом год от года будут укрепляться.

Комментируя вероятные санкции против себя в ответ на посещение Крыма другой член делегации, президент Национальной ассамблеи Андалузии Педро Алтамирано назвал это «украинской проблемой».

«Мы приехали по приглашению в Крым, чтобы узнать, что здесь происходит. Если нас пригласят на Украину — мы тоже можем приехать», — отметил он.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца заявила, что Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о визите испанских политиков и бизнесменов в Крым.

Украина уже завела ряд уголовных дел в отношении французских и немецких депутатов, которые посещали полуостров. По украинскому законодательству, им грозит до восьми лет лишения свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Симферополе проходят торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества
Тиллерсон предложил России выбирать между США и Асадом
Двое российских военных погибли в Сирии
Кремль не стал давать оценку влиянию Иванки Трамп на отца
Васильева предложила в восемь раз сократить число аспирантов
Бортников раскритиковал работу по антитеррору в России
Семеро легкоатлетов из РФ будут выступать под нейтральным флагом
Россияне предпочитают самолечение при простуде и головной боли
Спорт
Приговорены к «Ювентусу». Почему «Барселона» проиграет в Турине Несколько причин, которые могут помешать Месси, Суаресу и Неймару добиться успеха в первом матче
Авто
Больше, но дешевле «Туарега»: такого кроссовера Volkswagen еще не было В ноябре российские дилеры начнут принимать заказы на совершенно новый кроссовер Teramont, он же Atlas. Мы уже поездили на нем и теперь знаем, на чем Volkswagen сэкономил в пользу огромного кузова
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Нужен ли дизайнер для ремонта типовой малогабаритки?
В Думе не поддержали налоговые льготы на средства капремонта
На рынок жилья Петербурга вывели сразу 50 новостроек
В Петербурге подешевело вторичное жилье
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
Имя младшего сына Натали нарушило семейную традицию Исполнительница нарушила семейную традицию.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь