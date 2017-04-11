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19:02 (мск), источник: Sputnik.md

После Филата других либерал-демократов подозревают в коррупции

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. В списке задержанных во вторник в рамках операции по расследованию 12 уголовных дел оказались три примара различных населенных пунктов Молдовы. Все они избраны по спискам Либерально-демократической партии Молдовы.

Источник: Sputnik.md

В числе арестованных на 72 часа — примар коммуны Киоселия Маре (Кагульский район) Светлана Чалыку, глава местной администрации села Чимишень (Криулянский район) — Валентина Писаренко и примар села Корлэтень (Рышканский район) — Анатолие Бачу.

Всего по итогам более шести десятков обысков помещены под 72-часовой арест 19 человек. Кроме вышеназванных чиновников, это — бухгалтер местной администрации Рышкан, директор гимназии им. «Александрины Русу» в Данченах (район Яловены); руководитель гимназии им. «М Витязул» в Страшенах, он же занимает пост члена районного совета Страшен; директор начальной школы в селе Баурчи (район Чадыр-Лунга); руководитель гимназии в селе Боканы (район Фалешты); директор гимназии в селе Хэснэшений Марь (район Дрокия); замглавы (экс-директор) теоретического лицея им. «Д. Кантемира» (Рышканы); семь директоров ряда компаний и два инженера.

Всех подозревают в организации незаконных тендеров, проводимых в рамках инвестиционных проектов, в пользу ряда экономических агентов. Речь идет об оплате работ по повышению эффективности потребления энергии, термоизоляции, строительству и капитальному ремонту на сумму в 28 миллионов леев.

Фигуранты дела доставлены в следственные изоляторы НАЦ. Им грозит до 15 лет тюрьмы со штрафами и лишением права занимать определенные должности.

Ранее экс-премьера и бывшего лидера ЛДМП Владимира Филата приговорили к 9 годам лишения свободы за «пассивную коррупцию» и «извлечение выгоды из влияния» в деле о банковских нарушениях.

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