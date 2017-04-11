Гройсман: в Украине нет проблем с русским языком
В ходе
В ходе
КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Премьер Украины Владимир Гройсман считает, что в Украине нет проблем с использованием русского языка.
Верховная Рада приняла 16 марта в первом чтении законопроект об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. До этого были также увеличены квоты на украинские песни на радио.
Во вторник в ходе
«Буду демонстрировать вам, что в нашей стране нет проблем с русским языком», — сказал премьер.
Напомним, в Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается исключить из закона норму о праве выступления в парламенте на любом языке, кроме украинского. Инициатором документа выступил спикер Андрей Парубий.