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14:36 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Гройсман: в Украине нет проблем с русским языком

В ходе пресс-конференции премьер ответил на русском российскому журналисту, отметив, что в Украине нет проблем с использованием русского языка.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Премьер Украины Владимир Гройсман считает, что в Украине нет проблем с использованием русского языка.

Верховная Рада приняла 16 марта в первом чтении законопроект об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. До этого были также увеличены квоты на украинские песни на радио.

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Во вторник в ходе пресс-конференции премьера журналист «Русского радио» задавая вопрос премьеру отметил, что радиостанция вынуждена проводить ребрендинг из-за ситуации в Украине. Гройсман, который все время говорит по-украински, ответил ему на русском языке и заявил, что в Украине нет проблем с его использованием.

«Буду демонстрировать вам, что в нашей стране нет проблем с русским языком», — сказал премьер.

Напомним, в Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается исключить из закона норму о праве выступления в парламенте на любом языке, кроме украинского. Инициатором документа выступил спикер Андрей Парубий.

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