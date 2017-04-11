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14:39 (мск), источник: Интерфакс

Тиллерсон предложил РФ дилемму выбора между США и Асадом

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU — Россия должна сделать выбор: присоединиться к США и их единомышленникам, либо остаться на стороне сирийского президента Башара Асада, Ирана и группировки «Хезболла», заявил во вторник в итальянском городе Лукка госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Источник: AFP 2017

Как сообщает информационное агентство The Associated Press, Тиллерсон заявил, что пока не ясно — Россия не смогла выполнить свои обязательства в Сирии или же оказалась некомпетентной. Однако это различие «не слишком много значит для мертвого», сказал глава госдепа.

Фоторепортаж
Химическая атака в сирийской провинции Идлиб

Говоря о недавней предполагаемой химической атаке в сирийской провинции Идлиб, Тиллерсон заявил: «Мы не можем допустить, чтобы такое повторилось снова».

Госсекретарь отметил, что Вашингтон не считает, что у Асада есть какая-либо роль в будущем в Сирии, однако Соединенные Штаты заранее не предполагают, каким образом произойдет уход сирийского президента.

В итальянской Лукке Тиллерсон принимает участие во встрече министров иностранных дел стран «Большой семерки».

По ее завершении он отправится в Москву с первым визитом в качестве главы внешнеполитического ведомства США.

Комментарии
38
ДК
А в чем дилемма то, выбор давно сделан Россия с законным руководством и народом САР, а США и их прихвостни с ИГИЛ.
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дядя Коля
Не пугай , пуганные.
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ПРОХОР
Как-то странно и бездарно мыло заголовки даёт. Очень заметно отсутствие логики, а подчас и здравого смысла.
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