Тиллерсон предложил РФ дилемму выбора между США и Асадом

Как сообщает информационное агентство The Associated Press, Тиллерсон заявил, что пока не ясно — Россия не смогла выполнить свои обязательства в Сирии или же оказалась некомпетентной. Однако это различие «не слишком много значит для мертвого», сказал глава госдепа.

Говоря о недавней предполагаемой химической атаке в сирийской провинции Идлиб, Тиллерсон заявил: «Мы не можем допустить, чтобы такое повторилось снова».

Госсекретарь отметил, что Вашингтон не считает, что у Асада есть какая-либо роль в будущем в Сирии, однако Соединенные Штаты заранее не предполагают, каким образом произойдет уход сирийского президента.

В итальянской Лукке Тиллерсон принимает участие во встрече министров иностранных дел стран «Большой семерки».

По ее завершении он отправится в Москву с первым визитом в качестве главы внешнеполитического ведомства США.