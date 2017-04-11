Киртоакэ подарил Кишиневу два красных яйца
Очередной сюрприз преподнес жителям столицы примар Дорин Киртоакэ, решив украсить центр города огромными красными яйцами.
Очередной сюрприз преподнес жителям столицы примар Дорин Киртоакэ, решив украсить центр города огромными красными яйцами.
В связи с приближающимися пасхальными праздниками, власти решили устроить жителям города подарок, и украсили сквер у Кафедрального собора гигантскими красными яйцами, а рядом на лужайке расположили несколько зеленых.
У многих жителей столицы такой сюрприз вызывает улыбку и смех. Известно, что 14 апреля добавят новые декорации.
Стоит отметить, что 2016 году пасхальные украшения так же разочаровали жителей, поскольку больше походили на декорации связанные с новогодними праздниками.
Что хотел сказать примар кишиневцам, расположив красные яйца в самом центре, чем обусловлен такой выбор, ведь существует огромное многообразие пасхальных украшений, возможно только Зигмунд Фрейд понял бы пристрастие к красным яйцам столичного градоначальника.