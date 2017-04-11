Киртоакэ подарил Кишиневу два красных яйца

В связи с приближающимися пасхальными праздниками, власти решили устроить жителям города подарок, и украсили сквер у Кафедрального собора гигантскими красными яйцами, а рядом на лужайке расположили несколько зеленых.

У многих жителей столицы такой сюрприз вызывает улыбку и смех. Известно, что 14 апреля добавят новые декорации.

Стоит отметить, что 2016 году пасхальные украшения так же разочаровали жителей, поскольку больше походили на декорации связанные с новогодними праздниками.

Что хотел сказать примар кишиневцам, расположив красные яйца в самом центре, чем обусловлен такой выбор, ведь существует огромное многообразие пасхальных украшений, возможно только Зигмунд Фрейд понял бы пристрастие к красным яйцам столичного градоначальника.