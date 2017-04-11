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15:02 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко: государствам непозволительно решать внутренние вопросы за счет агрессивной внешней политики

11 апреля, Речица /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Государствам непозволительно решать внутренние вопросы за счет агрессивной внешней политики. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время общения с трудовым коллективом ОАО «Речицадрев», комментируя недавние ракетные удары США по сирийским военным объектам, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

«Я когда это узнал, очень сожалел. Решать внутриполитические вопросы за счет агрессивной внешней политики — это не тот путь, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Сегодня Америка в одиночку и даже со своими ближайшими натовскими союзниками не сможет перевернуть или управлять всем миром. Надо ограничить аппетиты и заниматься тем, где очень большие твои интересы. А они — в Северной Америке прежде всего».

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Вместе с тем глава государства предложил взглянуть на данную проблему шире. Дональд Трамп был избран народом Президентом США, однако политическая элита страны и парламент пытаются противостоять ему. В этих условиях американский лидер старается исполнять данные гражданам во время предвыборной кампании обещания, но реализацию этих инициатив всячески останавливают. «Ему надо доказывать, что он может управлять страной. А там мешают, не дают — и проигрывавшие, и некоторые богатые», — обратил внимание Александр Лукашенко. И тогда, чтобы решить внутриполитические вопросы и понравиться людям, нажимают на кнопку, отметил он.

С другой стороны, есть факты газовой атаки на мирных граждан в Сирии (если они правдивы), добавил глава государства. Хотя информация о данном происшествии весьма противоречивая, оно стало формальной причиной ракетных ударов США.

Глава государства убежден, что прежде чем предпринимать столь серьезные действия, необходимо обстоятельно разобраться в ситуации.

В пример Президент привел внешнюю политику Китая. Это мощное государство, обладающее современным вооружением, не ввязывается в международные конфликты — страна работает над развитием своей экономики и сегодня является мировым лидером по многим позициям.

Что касается противостояния России и Америки, Александр Лукашенко считает, что эти две ядерные империи не дойдут до открытого столкновения. В противном случае мир ожидает катастрофа, потому что в эту войну ввяжутся и остальные страны, обладающие ядерным оружием.

«Мир подошел к очень опасной черте, никогда еще этого не было», — заметил белорусский лидер.

По мнению главы государства, лидеры ведущих стран должны сесть за стол переговоров, чтобы обсудить, в каком мире хотят жить люди, и принять соответствующие решения. -

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