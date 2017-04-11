В мэрии рассказали о дальнейшей судьбе «пылящих» тополей

Экологи уже проводят обследования городских насаждений для того, чтобы на месте старых «пылящих» тополей и мелколистных вязов высадить деревья более подходящих для города пород — клен остролистный, липа мелколистная, каштан конский, тополь пирамидальный.

Наталья Ветер отметила и то, что время жизни деревьев составляет от 40 до 60 лет, а основные посадки города были высажены в послевоенные годы.

— Следовательно, на сегодняшний день сложилась необходимость планомерной реконструкции насаждений с заменой их на деревья ценных районированных и климатически устойчивых пород. Управление экологии настаивает на таком подходе к озеленению и в этих целях проводит комплексные обследования насаждений на территориях общего пользования, — пояснила Н. Ветер.

В 2017 году в Воронеже за счет бюджета должны высадить 4,3 тыс деревьев и 13 тыс кустарников, а также обновить городские цветники.

Напомним, в июне 2016 года городская администрация запустила опрос о вреде и пользе «пылящих» тополей. К записи с опросом в соцсети также прикрепили инфографику, которая могла помочь голосующим в выборе. Большинство голосов было отдано за то, чтобы заменить «пылящие» тополя другими породами деревьев.