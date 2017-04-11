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15:33 (мск), источник: Om1.ru

Гребенщиков пока не отзывал документы из комиссии по выборам мэра Омска

Но 14 апреля кандидат должен явиться на собеседование.

Сегодня, 11 апреля, порталу Om1.ru стали известны новые подробности о кандидате на пост мэра Омска, вице-губернаторе Станиславе Гребенщикове.

Напомним, что сегодня 60-летнему политику стало плохо на рабочем месте, и его увезли на скорой из здания облправительства.

Также сегодня появилась информация, что следственный комитет России возбудил уголовное дело на зампреда правительства Омской области Станислава Гребенщикова по ч 2. Статье 285 УК «Превышение должностных полномочий».

Два этих основания могут стать причиной для выбытия вице-губернатора из предвыборной гонки.

Как заявил председатель выборной комиссии Сергей Тодоров, претендент пока не отзывал документы. Но 14 апреля он должен явиться на собеседование.

Сергей Тодоров, председатель комиссии по выборам мэра Омска:

— Я сам узнал из прессы о плохом самочувствии Станислава Георгиевича Гребенщикова. И сразу же проконсультировался с юристами Горсовета, что будет в случае отсутствия кандидата в мэры Омска на собеседовании. И мне пояснили однозначно — явка обязательна.

Таким образом вице-губернатора могут снять с выборов мэра градоначальника только из-за нарушения регламента.

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