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16:42 (мск), источник: 112.ua

Нацсовет по ТВ оштрафовал 10 радиостанций за несоблюдение квот на украинский язык

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал 10 радиостанций за несоблюдение квот на украинский язык. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета в Facebook.

Источник: 112.ua

За нарушение законодательства в части объема ведения передач на украинском языке оштрафованы «Радио Вести», радио «Глас» (Одесса) и радио 104.FM (Мариуполь).

За нарушение законодательства в части объема песен на украинском языке самый большой штраф заплатить «Радио Шансон» (125,7 тыс. грн). Также санкции применили к радио Kiss FM, «Радио сто шесть и шесть» (Харьков), MFM (Харьков), «Европа Плюс Днепр», «Ирта» (Северодонецк), «ТРК Маяк» (Александрия).

«Штраф наложен в размере 5% суммы лицензионного сбора», — сообщил Нацсовет по ТВ.

В ноябре 2016 года на Украине вступили в силу изменения в закон «О телевидении и радиовещании». Согласно поправкам, телерадиоорганизации должны обеспечивать в течение первого года действия изменений трансляцию 25% песен на украинском языке от общего объема контента. В течение второго года эта доля составит 30%, на третий год — 35%.

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