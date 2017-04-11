Лукашенко о зарплате «по 500»: «Мы просто приперты к стенке»

Александр Лукашенко высказался по поводу отношения людей к власти во время посещения совхоз «Исток» Речицкого района.

«В будущем году такую ситуацию люди не потерпят, и будут правы. Этот год у нас решающий. Если откровенно говорить, мы просто приперты к стенке, нечем будет объяснять», — сказал глава государства по поводу зарплат людей в эфире телеканала ОНТ.

«[Обеспечить] ту зарплату в тысячу рублей, которая определена — у нас выхода просто другого нет. Когда мы поможем людям ее заработать — все, тогда уже пусть шумят, ходят, кричат. Тогда уже они должны шевелиться. Но этот минимум мы должны помочь заработать, другого выхода у нас нет», — заявил президент в разговоре с чиновниками.