Венгрия заявила о несправедливом отношении «шумных стран» к Украине
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что Украина должна была получить безвизовый режим с Европейским Союзом еще год назад.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что Украина должна была получить безвизовый режим с Европейским Союзом еще год назад.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной
«Мы представляем страны Центральной Европы, которые довольно много раз обвиняли в неоказании достаточной поддержки Украины. Дело заключается в том, что мы верим больше в действия, а не слова. И есть некоторые очень шумные страны, очень решительные в поддержке Украины на словах, но мы больше верим в действия в этой связи», — отметил Сийярто.
«Мы считаем, что Украина должна была получить безвизовый режим еще год назад. И это не
Он добавил, что соглашение об ассоциации в части введения зоны свободной торговли до сих пор окончательно не ратифицировано.
«По нашему мнению, это очень несправедливо по отношению к Украине, что ни безвизовый режим, ни полное внедрение зоны свободной торговли еще не стали полноценно действующими», — добавил Сийярто.
Вместе с тем он выразил надежду, что введение безвизового режима для Украины с ЕС состоится летом.