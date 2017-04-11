Венгрия заявила о несправедливом отношении «шумных стран» к Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Киеве с главами внешнеполитических ведомств Украины Павлом Климкиным, Словакии Мирославом Лайчаком и Чехии Любомиром Заоралеком.

«Мы представляем страны Центральной Европы, которые довольно много раз обвиняли в неоказании достаточной поддержки Украины. Дело заключается в том, что мы верим больше в действия, а не слова. И есть некоторые очень шумные страны, очень решительные в поддержке Украины на словах, но мы больше верим в действия в этой связи», — отметил Сийярто.

«Мы считаем, что Украина должна была получить безвизовый режим еще год назад. И это не центрально-европейские страны, которые являются ответственными за то, что это дело не воплотилось в жизнь. Согласно нашей позиции, Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли должно было быть внедрено месяцы назад», — сказал глава МИД Венгрии.

Он добавил, что соглашение об ассоциации в части введения зоны свободной торговли до сих пор окончательно не ратифицировано.

«По нашему мнению, это очень несправедливо по отношению к Украине, что ни безвизовый режим, ни полное внедрение зоны свободной торговли еще не стали полноценно действующими», — добавил Сийярто.

Вместе с тем он выразил надежду, что введение безвизового режима для Украины с ЕС состоится летом.