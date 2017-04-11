Ильсур Метшин посетил дошкольное отделение образовательного центра «Галактика»
Воспитанники детсада изучают основы информатики, инженерных наук, пробуют управлять летательным аппаратом на тренажере планера.
Воспитанники детсада изучают основы информатики, инженерных наук, пробуют управлять летательным аппаратом на тренажере планера.
(Город Казань KZN.RU, 11 апреля, Михаил Ченцов). В преддверии Дня космонавтики, отмечаемого в России 12 апреля, Мэр Казани Ильсур Метшин посетил сегодня дошкольное отделение образовательного центра «Галактика» (лицей № 35) в Приволжском районе города. В новом детском саду с авиакосмическим уклоном, открывшемся в ноябре 2016 года, в полном режиме работает 16 групп, на 340 детей. Мэр познакомился с методикой воспитания малышей, которые уже учатся управлять летательным аппаратом.
Как рассказала директор «Галактики» Елена Глухарева, в структуре образовательного центра несколько учреждений. «Школа № 35, которая в прошлом году получила статус лицея, школа для детей, находящихся на лечении в Детской республиканской клинической больнице, Центр аэрокосмического образования, а также дошкольное учреждение, в котором мы сейчас находимся», — отметила она. В распоряжении малышей трехэтажное, современное здание, в котором есть билингвальный кабинет, кабинет экологии «Азбука природолюбия», компьютерный класс «Инфознайка», музыкальный зал и спортивный зал с детскими тренажерами.
Пообщался Мэр Казани и с преподавателями детского сада. Один из них — педагог дополнительного образования Радик Туйкин, являющийся действующим пилотом и преподающий в «Галактике», рассказал градоначальнику о своей работе с детьми дошкольного возраста. По его словам, ребята изучают основы информатики, разных инженерных наук, а также пробуют управлять летательным аппаратом на тренажере планера. «Важно начинать с детсадовского возраста. У детей еще сохранены инстинкты и часто тридцати секунд хватает, чтобы ребенок начал управлять тренажером, почувствовал сам полет. Даже если они не все станут летчиками, они навсегда полюбят небо. В Казани очень хорошие традиции по производству летательных аппаратов, и ребята в будущем смогут стать востребованными специалистами на рынке труда», — поделился мнением Р. Туйкин.
В свою очередь, директор образовательного центра отметила, что дети подготовительной группы автоматически становятся учащимися первых классов лицея № 35. «Это родителям, конечно же, нравится. И так же нравится наша концепция. Начиная с трех лет, мы уже пытаемся заложить в детях то, что их будет ждать в первом классе. И для нас — педагогов, это слияние тоже удобно», — отметила Е. Глухарева.
С 10 по 24 апреля в образовательном центре «Галактика» проходит декада авиации и космонавтики. По словам директора, это ежегодное событие, которого дети ждут. В программе декады — экскурсии на аэродром «Вишневка», в планетарий КФУ,
В заключение мероприятия воспитанники образовательного центра устроили для Мэра Казани небольшой творческий концерт, основной темой которого стали полеты в космос и приближающийся День Победы.
В осмотре детского сада также приняли участие глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Андрей Лобов, начальник Управления образования Ильсур Хадиуллин и другие.