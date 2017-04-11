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15:45 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Ильсур Метшин посетил дошкольное отделение образовательного центра «Галактика»

Воспитанники детсада изучают основы информатики, инженерных наук, пробуют управлять летательным аппаратом на тренажере планера.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 11 апреля, Михаил Ченцов). В преддверии Дня космонавтики, отмечаемого в России 12 апреля, Мэр Казани Ильсур Метшин посетил сегодня дошкольное отделение образовательного центра «Галактика» (лицей № 35) в Приволжском районе города. В новом детском саду с авиакосмическим уклоном, открывшемся в ноябре 2016 года, в полном режиме работает 16 групп, на 340 детей. Мэр познакомился с методикой воспитания малышей, которые уже учатся управлять летательным аппаратом.

Как рассказала директор «Галактики» Елена Глухарева, в структуре образовательного центра несколько учреждений. «Школа № 35, которая в прошлом году получила статус лицея, школа для детей, находящихся на лечении в Детской республиканской клинической больнице, Центр аэрокосмического образования, а также дошкольное учреждение, в котором мы сейчас находимся», — отметила она. В распоряжении малышей трехэтажное, современное здание, в котором есть билингвальный кабинет, кабинет экологии «Азбука природолюбия», компьютерный класс «Инфознайка», музыкальный зал и спортивный зал с детскими тренажерами.

Пообщался Мэр Казани и с преподавателями детского сада. Один из них — педагог дополнительного образования Радик Туйкин, являющийся действующим пилотом и преподающий в «Галактике», рассказал градоначальнику о своей работе с детьми дошкольного возраста. По его словам, ребята изучают основы информатики, разных инженерных наук, а также пробуют управлять летательным аппаратом на тренажере планера. «Важно начинать с детсадовского возраста. У детей еще сохранены инстинкты и часто тридцати секунд хватает, чтобы ребенок начал управлять тренажером, почувствовал сам полет. Даже если они не все станут летчиками, они навсегда полюбят небо. В Казани очень хорошие традиции по производству летательных аппаратов, и ребята в будущем смогут стать востребованными специалистами на рынке труда», — поделился мнением Р. Туйкин.

В свою очередь, директор образовательного центра отметила, что дети подготовительной группы автоматически становятся учащимися первых классов лицея № 35. «Это родителям, конечно же, нравится. И так же нравится наша концепция. Начиная с трех лет, мы уже пытаемся заложить в детях то, что их будет ждать в первом классе. И для нас — педагогов, это слияние тоже удобно», — отметила Е. Глухарева.

С 10 по 24 апреля в образовательном центре «Галактика» проходит декада авиации и космонавтики. По словам директора, это ежегодное событие, которого дети ждут. В программе декады — экскурсии на аэродром «Вишневка», в планетарий КФУ, мастер-классы по планеризму, открытое занятие по 3D-моделированию и многое другое.

В заключение мероприятия воспитанники образовательного центра устроили для Мэра Казани небольшой творческий концерт, основной темой которого стали полеты в космос и приближающийся День Победы.

В осмотре детского сада также приняли участие глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Андрей Лобов, начальник Управления образования Ильсур Хадиуллин и другие.

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Ильсур Метшин посетил дошкольное отделение образовательного центра «Галактика»
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