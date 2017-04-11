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15:50 (мск), источник: Actualitati.md

Реджеп Эрдоган посетит Молдову по приглашению Игоря Додона

Президент Туции Реджеп Тайип Эрдоган 4—5 мая прибудет в Молдову с официальным визитом по приглашению Президента РМ Игоря Додона, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Об этом сообщил глава государства после встречи с Посол Республики Турция в Кишиневе ЕП Хулучи Кылыч.

В рамках визита Президента Турции пройдут встречи на высоком уровне в Кишиневе. Будут подписаны соглашения о сотрудничестве во многих областях, представляющих взаимный интерес. Также будет организован форум с участием бизнесменов из обеих стран. В то же время Президент Турции посетит Гагаузию, где примет участие в ряде мероприятий, — заявил Президент РМ.

Для лучшей организации визита турецкого президента, Игорь Додон распорядился создать рабочую группу, в состав которой войдут ответственные лица из администрации главы государства, правительства, а также из администрации Гагаузской автономии.

Actualitati.md напоминает, что визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Молдову запланирован на 4—5 мая текущего года.

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