Реджеп Эрдоган посетит Молдову по приглашению Игоря Додона

Об этом сообщил глава государства после встречи с Посол Республики Турция в Кишиневе ЕП Хулучи Кылыч.

В рамках визита Президента Турции пройдут встречи на высоком уровне в Кишиневе. Будут подписаны соглашения о сотрудничестве во многих областях, представляющих взаимный интерес. Также будет организован форум с участием бизнесменов из обеих стран. В то же время Президент Турции посетит Гагаузию, где примет участие в ряде мероприятий, — заявил Президент РМ.

Для лучшей организации визита турецкого президента, Игорь Додон распорядился создать рабочую группу, в состав которой войдут ответственные лица из администрации главы государства, правительства, а также из администрации Гагаузской автономии.