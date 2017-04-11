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16:07 (мск), источник: РИА Новости

Путин о том, как Дамаск обвиняют в применении химоружия: «скучно, девочки»

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нынешняя ситуация вокруг Сирии напоминает события 2003 года, когда США начали кампанию в Ираке, и процитировал фразу «скучно, девочки» из одного из самых известных юмористических произведений отечественной литературы.

Источник: AP 2017

Путин во вторник провел встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой.

«Мы обсуждали это с президентом (Италии). Я сказал, что мне это сильно напоминает события 2003 года, когда представители Соединенных Штатов в Совете безопасности (ООН) показывали, якобы, химическое оружие, обнаруженное в Ираке. После этого началась кампания в Ираке понятная, а закончилось это разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГИЛ на международной сцене, ни больше, ни меньше», — заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, то же самое происходит и сейчас.

И опять партнеры кивают им. Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: "Скучно, девочки". Это мы уже все видели, наблюдали
Владимир Путин

Фраза стала известной благодаря роману «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

Комментарии
1
Андрей Гончаров
Правильно сказал. Особенно о девочках.
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