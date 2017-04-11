Путин о том, как Дамаск обвиняют в применении химоружия: «скучно, девочки»

Путин во вторник провел встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой.

«Мы обсуждали это с президентом (Италии). Я сказал, что мне это сильно напоминает события 2003 года, когда представители Соединенных Штатов в Совете безопасности (ООН) показывали, якобы, химическое оружие, обнаруженное в Ираке. После этого началась кампания в Ираке понятная, а закончилось это разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГИЛ на международной сцене, ни больше, ни меньше», — заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, то же самое происходит и сейчас.