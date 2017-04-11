Сергей Анташев избран главой Тольятти

Выборы высшего должностного лица Тольятти прошли по новой схеме: глава города был избран по результатам конкурса. Кандидатов отбирала специально созданная комиссия, а нового руководителя утвердила дума Тольятти.

Конкурсная схема избрания высшего должностного лица муниципалитета направлена, прежде всего, на то, чтобы приблизить власть к человеку и сделать деятельность новой администрации максимально подотчетной жителям второго по величине города Самарской области.



С этой целью в конкурсную комиссию из 20 человек, сформированную на паритетных началах губернатором Самарской области и думой Тольятти, вошли известные и уважаемые не только в Тольятти, но и в регионе люди, представляющие широкие слои населения Автограда.

Так, в конкурсную комиссию вошли два почетных гражданина Самарской области — руководитель предприятия химического кластера Виктор Герасименко и председатель Общественной палаты Тольятти, доктор медицинских науки Виталий Гройсман.

Участие в работе комиссии приняли бывший президент — гендиректор АвтоВАЗа, почетный гражданин Тольятти Виталий Вильчик, председатель совета ветеранов Куйбышевгидростроя Алексей Волков, народная артистка России Наталья Дроздова. Также в состав комиссии вошли представители правительства региона, Самарской губернской думы и парламента Тольятти.

Напомним, пятилетний срок полномочий экс-мэра Тольятти Сергея Андреева истек 12 марта 2017 года. На следующий день дума Тольятти объявила конкурс по отбору кандидатов на должность главы муниципалитета. Прием документов завершился 3 апреля — о своем желании возглавить второй по величине город Самарской области изъявили 19 человек.

Среди претендентов — председатель думы Тольятти Дмитрий Микель, впоследствии он взял самоотвод, директор ГАУ Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» Денис Жидков, директор Самарского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс», бывший заместитель главы города Сергей Анташев, депутат губернской думы Владимир Дуцев, управляющий ООО «Русские традиции» Дмитрий Полицемако, а также представители предприятий города, бизнесмены.

Каждый претендент представил комиссии, помимо стандартного набора документов, собственную программу социально-экономического развития Автограда. После собеседования с кандидатами члены комиссии представили на рассмотрение тольяттинским парламентариям две кандидатуры — Сергея Анташева и безработного Петра Булгакова.

По результатам открытого голосования депутаты избрали новым главой Тольятти Сергея Анташева.