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16:34 (мск), источник: Volga News

Сергей Анташев избран главой Тольятти

Во вторник, 11 апреля, депутаты тольяттинской думы на внеочередном заседании парламента избрали новым главой города директора Самарского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс», бывшего заместителя главы города Сергея Анташева. Участие в заседании принял губернатор Николай Меркушкин.

Выборы высшего должностного лица Тольятти прошли по новой схеме: глава города был избран по результатам конкурса. Кандидатов отбирала специально созданная комиссия, а нового руководителя утвердила дума Тольятти.

Конкурсная схема избрания высшего должностного лица муниципалитета направлена, прежде всего, на то, чтобы приблизить власть к человеку и сделать деятельность новой администрации максимально подотчетной жителям второго по величине города Самарской области.

С этой целью в конкурсную комиссию из 20 человек, сформированную на паритетных началах губернатором Самарской области и думой Тольятти, вошли известные и уважаемые не только в Тольятти, но и в регионе люди, представляющие широкие слои населения Автограда.

Так, в конкурсную комиссию вошли два почетных гражданина Самарской области — руководитель предприятия химического кластера Виктор Герасименко и председатель Общественной палаты Тольятти, доктор медицинских науки Виталий Гройсман.

Участие в работе комиссии приняли бывший президент — гендиректор АвтоВАЗа, почетный гражданин Тольятти Виталий Вильчик, председатель совета ветеранов Куйбышевгидростроя Алексей Волков, народная артистка России Наталья Дроздова. Также в состав комиссии вошли представители правительства региона, Самарской губернской думы и парламента Тольятти.

Напомним, пятилетний срок полномочий экс-мэра Тольятти Сергея Андреева истек 12 марта 2017 года. На следующий день дума Тольятти объявила конкурс по отбору кандидатов на должность главы муниципалитета. Прием документов завершился 3 апреля — о своем желании возглавить второй по величине город Самарской области изъявили 19 человек.

Среди претендентов — председатель думы Тольятти Дмитрий Микель, впоследствии он взял самоотвод, директор ГАУ Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» Денис Жидков, директор Самарского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс», бывший заместитель главы города Сергей Анташев, депутат губернской думы Владимир Дуцев, управляющий ООО «Русские традиции» Дмитрий Полицемако, а также представители предприятий города, бизнесмены.

Каждый претендент представил комиссии, помимо стандартного набора документов, собственную программу социально-экономического развития Автограда. После собеседования с кандидатами члены комиссии представили на рассмотрение тольяттинским парламентариям две кандидатуры — Сергея Анташева и безработного Петра Булгакова.

По результатам открытого голосования депутаты избрали новым главой Тольятти Сергея Анташева.

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