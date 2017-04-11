Путин заявил о подготовке провокаций с химоружием в Сирии

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Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU — У России есть информация, что атаки с применением химоружия, наподобие произошедшей в Идлибе, могут готовиться и в других районах Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин.

У нас есть информация от различных источников, что подобные провокации, а по-другому я это назвать не могу, готовятся и в других регионах Сирии, в том числе в южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить опять какое-то вещество и обвинить в его применении сирийские официальные власти Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Италии Серджо Маттареллой

Президент РФ также заявил, что ситуация с химатакой в Сирии напоминает события 2003 года, когда США демонстрировали якобы химоружие, обнаруженное в Ираке. «Мы обсуждали это с господином президентом, и я сказал, что это мне сильно напоминает события 2003 года, когда представители Соединенных Штатов в Совете безопасности показывали якобы химическое оружие, обнаруженное в Ираке. После этого началась кампания в Ираке, военная, а закончилась она разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ — ИФ) на международной сцене», — сказал Путин.

Лидер отметил, что Москва намерена добиваться от структур ООН расследования инцидента с химоружием в сирийской провинции Идлиб.

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