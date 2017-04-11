Путин заявил о подготовке провокаций с химоружием в Сирии
Президент России также потребовал от ООН провести расследование инцидента с химоружием в сирийской провинции Идлиб.
Президент России также потребовал от ООН провести расследование инцидента с химоружием в сирийской провинции Идлиб.
Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU — У России есть информация, что атаки с применением химоружия, наподобие произошедшей в Идлибе, могут готовиться и в других районах Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин.
У нас есть информация от различных источников, что подобные провокации, а по-другому я это назвать не могу, готовятся и в других регионах Сирии, в том числе в южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить опять какое-то вещество и обвинить в его применении сирийские официальные власти
Президент РФ также заявил, что ситуация с химатакой в Сирии напоминает события 2003 года, когда США демонстрировали якобы химоружие, обнаруженное в Ираке.
«Мы обсуждали это с господином президентом, и я сказал, что это мне сильно напоминает события 2003 года, когда представители Соединенных Штатов в Совете безопасности показывали якобы химическое оружие, обнаруженное в Ираке. После этого началась кампания в Ираке, военная, а закончилась она разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ — ИФ) на международной сцене», — сказал Путин.
«Мы считаем, что любое проявление подобного рода достойно того, чтобы его тщательно расследовать. Мы собираемся официально обратиться в соответствующую ООНовскую структуру в Гааге и призвать международное сообщество тщательно расследовать эти проявления», — сказал Путин, отвечая на вопрос «Интерфакса» о ситуации в Сирии и угрозах новых ударов США.
На прошлой неделе СМИ сообщили, что в городе
В минувшую пятницу США нанесли ракетами «Томагавк» удар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Целью ракетного удара был аэродром, с которого, как считают американские власти, вылетели самолеты, совершившие химатаку в Идлибе.