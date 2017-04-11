Аксенов недоволен тем, как готовят пляжи к курортному сезону

Ранее Аксенов дал срок до 1 мая полностью подготовить пляжи республики к предстоящему курортному сезону.

«С 1 мая выезжаем на пляжи и прочесываем все пляжные территории. Я по многим смотрю, когда езжу по Крыму, что динамики нет, пока. Все как всегда думают, что они за последние два дня все сделают. Хотел бы предупредить: не экспериментируйте, потом выслушаете немало неприятного в свой адрес. Вижу, что некоторые администрации не шевелятся, будут потом неприятные разговоры и не только», — сказал Аксенов на заседании крымского правительства.

В свою очередь министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий заявил, что со следующей недели специальные рабочие группы начинают мониторинг подготовки пляжей к курортному сезону.