Украина за 10 лет потеряла на госпредприятиях 82 миллиарда — Гройсман
Потери Украины на госпредприятиях
Потери Украины на госпредприятиях
Об этом в ходе
«За 10 лет это утраченная возможность. Мы получили серьезные потери, в том числе Украина потеряла 82 миллиарда гривень, только убытков», — сказал премьер.
Гройсман отметил, что на сегодняшний день в Украине 3,5 тысячи госпредприятий, из которых 49% не работают.
Как сообщал УНИАН,
В текущем году Украина в рамках приватизационной кампании планирует продать порядка 100 предприятий. На финальной стадии находится разработка законопроекта, который усовершенствует процесс приватизации — упростит квалификацию активов и определит порядок формирования перечня объектов на приватизацию.