В Госдуму внесли законопроект о праве полицейских применять оружие в толпе

Поправка в закон о полиции предусматривает, что сотрудник полиции может применять оружие при значительном скоплении граждан для предотвращения теракта, освобождения заложников, отражения группового вооруженного нападения на критически важные и потенциально опасные объекты, а также на административные здания органов госвласти. При этом он должен принять меры для того, чтобы не пострадали лица, которые не причастны к противоправным действиям.

Законопроект был внесен во вторник в Госдуму председателем комитета Василием Пискаревым и первым заместителем председателя комитета Эрнестом Валеевым.

В настоящее время закон о полиции оговаривает, что полицейский не имеет права применять огнестрельное оружие при значительном скоплении людей.

В настоящее время закон о полиции оговаривает, что полицейский не имеет права применять огнестрельное оружие при значительном скоплении людей.

В то же время авторы законопроекта отмечают, что сотрудники ФСБ имеют право применять огнестрельное оружие при значительном скоплении людей, но только для предотвращения теракта, освобождения заложников и отражения группового вооруженного нападения на потенциально опасные объекты и здания органов госвласти.

Таким образом, полицейские в случае принятия законопроекта получат такие же права и условия применения оружия в толпе, что и сотрудники ФСБ.

Также законопроект устанавливает в законе о полиции презумпцию доверия к действиям полицейского как должностного лица. Оговаривается, что сотрудник полиции, выполняя обязанности, возложенные на полицию, и реализуя права, которые ей предоставлены, «выступает в качестве представителя государственной власти и находится под защитой закона и государства».

В настоящее время в законе отмечается, что полицейский находится «под защитой государства», но не оговаривается, что он находится «под защитой закона».