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16:39 (мск), источник: Интерфакс

В Госдуму внесли законопроект о праве полицейских применять оружие в толпе

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU — Руководство комитета Госдумы по безопасности представило законопроект, предлагающий предоставить полицейским право применять оружие в толпе для предотвращения терактов и отражения группового нападения на органы госвласти, сообщается во вторник на сайте нижней палаты парламента.

Источник: Reuters

Законопроект был внесен во вторник в Госдуму председателем комитета Василием Пискаревым и первым заместителем председателя комитета Эрнестом Валеевым.

Поправка в закон о полиции предусматривает, что сотрудник полиции может применять оружие при значительном скоплении граждан для предотвращения теракта, освобождения заложников, отражения группового вооруженного нападения на критически важные и потенциально опасные объекты, а также на административные здания органов госвласти. При этом он должен принять меры для того, чтобы не пострадали лица, которые не причастны к противоправным действиям.

В настоящее время закон о полиции оговаривает, что полицейский не имеет права применять огнестрельное оружие при значительном скоплении людей.
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В то же время авторы законопроекта отмечают, что сотрудники ФСБ имеют право применять огнестрельное оружие при значительном скоплении людей, но только для предотвращения теракта, освобождения заложников и отражения группового вооруженного нападения на потенциально опасные объекты и здания органов госвласти.

Таким образом, полицейские в случае принятия законопроекта получат такие же права и условия применения оружия в толпе, что и сотрудники ФСБ.

Также законопроект устанавливает в законе о полиции презумпцию доверия к действиям полицейского как должностного лица. Оговаривается, что сотрудник полиции, выполняя обязанности, возложенные на полицию, и реализуя права, которые ей предоставлены, «выступает в качестве представителя государственной власти и находится под защитой закона и государства».

В настоящее время в законе отмечается, что полицейский находится «под защитой государства», но не оговаривается, что он находится «под защитой закона».

Комментарии
18
А Б
Вопрос о возможности применения полицией оружия при больших скоплениях народа, возникает уже не впервые. Внесение такого законопроекта говорит о том, что власть видит возможность решения острых или конфликтных ситуаций не путём диалога, а предпочитает действовать с позиций силы. Звучит парадоксально, но предпочтение применения силы говорит как раз об обратном - о слабости власти и её неуверенности в возможности диалога с оппозицией.
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Анютка
...ну совсем уподобились западным партнерам...
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Владимир Пацак
Судя по твоим постам и что ты желаешь людям, ты тоже побежишь к канадской границе дымя пылью на дороге?!
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