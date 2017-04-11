Польша не исключает визовых послаблений для Беларуси
МИНСК, 11 апр — Sputnik. Польша может пойти на некоторые послабления визового режима для Беларуси, заявил депутат польского Сейма, председатель
МИНСК, 11 апр — Sputnik. Польша может пойти на некоторые послабления визового режима для Беларуси, заявил депутат польского Сейма, председатель
Во вторник в Палате представителей Национального собрания Беларуси прошла встреча белорусских депутатов с
«Я не говорю — безвизовый режим, но я надеюсь, что будут
Кроме того, польский бизнес заинтересован в работе с Беларусью. По словам депутата польского Сейма, инвестиции польского бизнеса в белорусскую экономику составили 750 миллионов долларов. Совместные предприятия в промышленности и торговые связи будут развиваться.
«Мы очень хорошо понимаем: чтобы хорошо развивались политические отношения, для этого должна быть социальная основа», — сказал Андрушкевич.