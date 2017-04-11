Польша не исключает визовых послаблений для Беларуси

Во вторник в Палате представителей Национального собрания Беларуси прошла встреча белорусских депутатов с польско-белорусской парламентской группой во главе с Андрушкевичем. Группа по сотрудничеству с польским парламентом была сформирована в Нижней палате Белорусского парламента шестого созыва.

«Я не говорю — безвизовый режим, но я надеюсь, что будут какие-то послабления», — сказал Андрушкевич на встрече в Белорусском парламенте. По его словам, введение Беларусью безвизового режима для граждан 80 стран мира способствовало тому, что все больше польских туристов приезжают или хотят приехать в республику.

Кроме того, польский бизнес заинтересован в работе с Беларусью. По словам депутата польского Сейма, инвестиции польского бизнеса в белорусскую экономику составили 750 миллионов долларов. Совместные предприятия в промышленности и торговые связи будут развиваться.

«Мы очень хорошо понимаем: чтобы хорошо развивались политические отношения, для этого должна быть социальная основа», — сказал Андрушкевич.