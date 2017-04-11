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16:49 (мск), источник: Югополис

Губернатор Кубани рассказал, почему в Краснодарском крае отдых лучше, чем в Турции

Глава региона заявил, что курорты региона готовы принять туристов в случае отмены чартерных рейсов в Турцию.

Источник: Югополис

«Сервис и качество отдыха на Кубани не хуже турецкого, а то и лучше. Наши люди должны понимать, что, во-первых, отдых здесь безопасный. Я могу выразить свою точку зрения, я и моя семья никогда не поехали бы в страну, где явно есть угроза жизни и здоровью. Туда, где неспокойно, конечно, лучше ехать не стоит. В нашем регионе есть стабильность, которая позволяет чувствовать себя уверено, и, конечно, же безопасность, — сообщил губернатор журналистам. — Во-вторых, это наши продукты, сегодня они уже однозначно наши — и сельхозпродукты, и все продукты питания, — они отечественные, и не важно, что они из Краснодарского края или из других регионов страны».

Напомним, ранее Росавиация разослала в российские авиакомпании телеграммы с оповещением о возможной приостановке чартерных рейсов в аэропорты Турции, что связано со сложной политической обстановкой в этой стране. Как заявила порталу пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, возможная остановка чартерных программ в Турцию приведет к тому, что без отдыха могут остаться миллионы туристов, уже оплативших туры.

Также 10 апреля журнал «Профиль» сообщил о резком снижении рейтинга кубанского губернатора в списке глав субъектов РФ.

Комментарии
1
Андрей Гончаров
ясный пень лучше. что на уме у Эрдогана - не известно.
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