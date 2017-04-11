Губернатор Кубани рассказал, почему в Краснодарском крае отдых лучше, чем в Турции
Глава региона заявил, что курорты региона готовы принять туристов в случае отмены чартерных рейсов в Турцию.
Глава региона заявил, что курорты региона готовы принять туристов в случае отмены чартерных рейсов в Турцию.
«Сервис и качество отдыха на Кубани не хуже турецкого, а то и лучше. Наши люди должны понимать, что,
Напомним, ранее Росавиация разослала в российские авиакомпании телеграммы с оповещением о возможной приостановке чартерных рейсов в аэропорты Турции, что связано со сложной политической обстановкой в этой стране. Как заявила порталу
Также 10 апреля журнал «Профиль» сообщил о резком снижении рейтинга кубанского губернатора в списке глав субъектов РФ.