Вячеслав Растеряев сложил полномочия председателя комиссии Думы Нижнего Новгорода по строительству

Данный вопрос решался после заседания комиссии Гордумы по строительству 11 апреля. Рассмотрев все вопросы повестки, Вячеслав Растеряев попросил удалиться из зала заседания всех (в том числе сотрудников администрации и СМИ), кроме депутатов Гордумы. Как подтвердил агентству после заседания депутат Роман Буланов, члены комиссии по строительству действительно приняли отставку Растеряева и согласовали кандидатуру Андрея Дранишникова. Причины отставки не называются.

Напомним, что Вячеслав Растеряев избран председателем комиссии по развитию города, строительству и архитектуре на первом заседании Думы VI созыва 7 октября 2015 года.