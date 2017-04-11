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18:03 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижегородской области планируют собрать 1,5 млн тонн зерна

Губернатор поручил обеспечить бесперебойную работу сервисных центров во время посевной и уборочной страды.

1,5 млн тонн зерна нужно собрать в 2017 году в Нижегородской области с учетом состояния озимых культур, заявил губернатор Валерий Шанцев на заседании регионального правительства.

По его словам, такого рубежа нижегородские аграрии уже достигали в 2009 году.

«Сейчас все усилия будем направлять на то, чтобы вновь собрать 1,5 млн тонн зерновых», — отметил глава региона.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов среди основных трудностей полевых работ прошлого года назвал меньшую, чем в 2017 году, обеспеченность хозяйств региона минеральными удобрениями, а также сложные погодные условия. Отвечая на вопрос губернатора о работе сервисных центров, министр сообщил, что в прошлом году были случаи, когда аграрии не могли добиться своевременного приезда сервисных служб.

«Мои контакты с сельхозпроизводителями показывают, что в прошлом году это была одна из самых главных проблем. В выходные — никого не найдешь, и в будние дни очень долго приходилось ждать запчасти, — подчеркнул Валерий Шанцев. — Установите жесточайший контроль над работой сервисных центров, я вам даю такое поручение».

Алексей Морозов обещал предъявлять строгие требования к работе сервисных центров по обслуживанию посевных комплексов, почвообрабатывающих агрегатов и тракторного парка.

«Каждые 6−7 дней будем докладывать губернатору, как идет эта работа», — сообщил министр.

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