Алексей Порошенко опроверг данные о конфликте между БПП и Гройсманом
Парламентская коалиция не конфликтует с
Парламентская коалиция не конфликтует с
Комментируя утверждение о возможной отставке
«Мне об этом ничего не известно. Насколько я слышал, наоборот, коалиция собирается дальше поддерживать это правительство, возможно, с определенными изменениями по конкретным министрам. Но надо еще провести дискуссию внутри».
Напомним, сегодня
Примечательно, в ходе отчета Гройсман заявил, что не намерен баллотироваться в президенты на выборах в 2019 году, а также отверг идею о создании собственной политсилы.