Алексей Порошенко опроверг данные о конфликте между БПП и Гройсманом

Комментируя утверждение о возможной отставке премьер-министра, а также возможный конфликт между БПП и Петром Порошенко с одной стороны и Гройсманом с другой, Алексей Порошенко сказал:

«Мне об этом ничего не известно. Насколько я слышал, наоборот, коалиция собирается дальше поддерживать это правительство, возможно, с определенными изменениями по конкретным министрам. Но надо еще провести дискуссию внутри».

Напомним, сегодня премьер-министр Владимир Гройсман отчитался на пресс-конференции за год работы правительства.

Примечательно, в ходе отчета Гройсман заявил, что не намерен баллотироваться в президенты на выборах в 2019 году, а также отверг идею о создании собственной политсилы.