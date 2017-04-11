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16:53 (мск), источник: 112.ua

Алексей Порошенко опроверг данные о конфликте между БПП и Гройсманом

Парламентская коалиция не конфликтует с премьер-министром Владимиром Гройсманом, а планирует и далее поддерживать действующее правительство, заменив конкретных министров. Об этом сказал нардеп от БПП Алексей Порошенко в кулуарах ВРУ, трансляцию вел телеканал «112 Украина».

Источник: 112.ua

Комментируя утверждение о возможной отставке премьер-министра, а также возможный конфликт между БПП и Петром Порошенко с одной стороны и Гройсманом с другой, Алексей Порошенко сказал:

«Мне об этом ничего не известно. Насколько я слышал, наоборот, коалиция собирается дальше поддерживать это правительство, возможно, с определенными изменениями по конкретным министрам. Но надо еще провести дискуссию внутри».

Напомним, сегодня премьер-министр Владимир Гройсман отчитался на пресс-конференции за год работы правительства.

Примечательно, в ходе отчета Гройсман заявил, что не намерен баллотироваться в президенты на выборах в 2019 году, а также отверг идею о создании собственной политсилы.

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